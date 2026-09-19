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Gaziler Günü mesajları ve sözleri! Gaziler Günü tarihi

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Gaziler Günü mesajları ve sözleri! Gaziler Günü tarihi
Başlık ResmiGaziler Günü mesajları ve sözleri! Gaziler Günü tarihi

Gaziler Günü, Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle bir kez daha hatırlatılırken siyasi isimler ve vatandaşlar sosyal medya hesaplarından bu günün anlam ve önemine dikkat çeken paylaşımlar yapıyor. İşte Gaziler Günü mesajları ve sözleri...

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13 Eylül 1921′ de kazanılan Sakarya Zaferi’nin hemen ardından, 14/15 Eylül gecesi, Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa ile Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Edirne ve Kozan Milletvekilleri sıfatıyla Büyük Millet Meclisi Reisliği’ne cepheden telgrafla şu önergeyi gönderdi:

"Bizzat muharebe meydanındaki tedbiriyle muzafferiyetin amil ve müessiri olmuş Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine müşirlik rütbesi ile gazilik ünvanı tevcihini teklif ve istirham ederiz. Büyük Millet Meclisi’nin bu teveccühünün milletimiz tarafından doğrudan doğruya bütün orduya müteveccih bir eser-i takdir ve taltif olacağı kanaaatinde bulunduğumuzu arz eyleriz."

Sakarya Meydan Muhaberesi’nin kazanılmasından sonra, 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM’since Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK’e, "MAREŞAL" rütbesi ile “GAZİ” ünvanı verilmiştir. 19 Eylül, “GAZİLER GÜNÜ” olarak kutlanmaktadır.

Gaziler Günü mesajları ve sözleri! Gaziler Günü tarihi
Başlık ResmiGaziler Günü mesajları ve sözleri! Gaziler Günü tarihi

GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI

"Bazı fedakârlıklar kelimelerle anlatılamaz…
Bazı kahramanlıkların karşılığı hiçbir cümleye sığmaz. 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun.
Minnetiniz, dualarımız ve vefamız daima sizinle…"

"Gelecek nesillere özgür bir vatan bırakmak için gözünü kırpmadan mücadele eden kahramanlarımızın hakkı ödenmez.Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun. Minnettarız!"

"Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla canları pahasına mücadele ederken gazilik şerefine nail olan tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun.
Bu vatan size minnettar."

"Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna fedakârca mücadele eden tüm gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun"

"Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin güvenliği uğruna fedakârlık gösteren kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz."

"Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız uğruna mücadele ederek şanlı tarihimizde cesaretleri ve fedakârlıklarıyla iz bırakan tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü saygı ve şükranla kutluyoruz."

"Gazilik, vatan uğruna verilen mücadelenin ve gösterilen fedakârlığın onurlu bir hatırasıdır. Vatan uğruna canını ortaya koyan, bayrağımız için bedel ödeyen kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."

"Fedakârlıklarıyla tarihimize iz bırakan, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan tüm gazilerimize sağlık, huzur ve esenlik diliyor; bu vesileyle ebediyete irtihal eden şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum.19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun."

"Bu toprakları bize vatan kılan, bayrağımızı dalgalandıran, ezanlarımızı susturmayan kahraman gazilerimiz; sizler milletimizin gururu, cesaretin ve fedakârlığın simgesisiniz.Tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

"Vatan sevgisini her şeyin üzerinde tutan, bağımsızlığımız ve milletimizin huzuru için büyük fedakârlıklar gösteren kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugün sahip olduğumuz birlik, beraberlik ve özgürlükte onların cesaretinin, emeğinin ve fedakârlığının çok büyük payı var. Millet olarak gazilerimizi her zaman saygıyla anıyor, onlara duyduğumuz vefayı yalnızca özel günlerde değil, her zaman yaşatmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle; hayatta olan gazilerimizi saygıyla anıyorum."


Editör : ÖZGE YİĞİT
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