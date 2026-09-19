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Çift teker kazalarında motokuryeler lider! Kazaların yarısını yapan motosikletlere eylem planı

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Çift teker kazalarında motokuryeler lider! Kazaların yarısını yapan motosikletlere eylem planı
Başlık ResmiÇift teker kazalarında motokuryeler lider! Kazaların yarısını yapan motosikletlere eylem planı

İçişleri Bakanı Çiftçi'nin Türkiye'deki her iki kazadan birinin motosiklet kaynaklı olduğunu, bunun için bir “Motosiklet Eylem Planı” hazırlandığını açıklamasını uzmanlar Türkiye Gazetesi'ne değerlendirdi. Motokuryelerin çalışma saatlerinin düzenlenmeli, motosiklet bekleme alanı oluşturulmalı.

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Gamze Erdoğan
GAMZE ERDOĞAN

Türkiye’de yaklaşık 35 milyon araçtan 1,2 milyonunu oluşturan motosikletler, her 2 trafik kazasından 1’inde rol oynuyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin duyurduğu, motosiklet sürücülerinin trafikteki güvenliğini artırmayı amaçlayan “Motosiklet Eylem Planı” önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek. Bakanlık verilerine göre yılın ilk 8 ayında 9 milyon 891 bin 408 motosiklet denetlenirken, 2021-2025 yılları ortalamasıyla karşılaştırıldığında ölümlü ve yaralanmalı kazalardaki can kaybının 328 kişi azaldığı belirtildi.

Çift teker kazalarında motokuryeler lider! Kazaların yarısını yapan motosikletlere eylem planı
Başlık ResmiÇift teker kazalarında motokuryeler lider! Kazaların yarısını yapan motosikletlere eylem planı

Bu kazaların yüze 16’sını kuryelerin yaptığı kazalar oluşturuyor. Uluslararası yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe eylem planında bulunması gereken detayları ve kuryeler noktasını gazetemize anlattı.

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TİCARİ/HUSUSİ AYRIMI OLMALI

İntepe, şunları söyledi: “Burada özellikle kurye sistemi ile hususi motosiklet kullanımının birbirinden ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Ticari kullanım söz konusu olduğunda, özellikle motosikletli kuryelerin çalışma saatlerinin belirlenmesi gerekiyor. Bir kamyon şoförünün, otobüs şoförünün veya belediye otobüsü şoförünün çalışma ve dinlenme süreleri varsa motosikletli kuryelerin de çalışma sürelerinin belirlenmesi gerekir. Çünkü bugün bazı motosikletli kuryeler günde 12, 14, hatta 16 saate varan sürelerle çalışabiliyor. Uzun çalışma süreleri, yorgunluk ve dikkat kaybı gibi faktörler trafik güvenliğini doğrudan etkiliyor. Bu konuya dokunmadan motosiklet kazalarında yaşanan can kayıplarının önüne geçmek oldukça güç.”

Çift teker kazalarında motokuryeler lider! Kazaların yarısını yapan motosikletlere eylem planı
Başlık ResmiÇift teker kazalarında motokuryeler lider! Kazaların yarısını yapan motosikletlere eylem planı

AMAÇ HIZLANMA DEĞİL DÜZEN

Trafik ışıklarında rezerv alan olmalı

Trafik ışıklarında motosikletler için bekleme ve rezerv alanlarının oluşturulmasının ışık değişimlerinde daha güvenli olabileceğine dikkat çeken Mert İntepe, “Burada önemli bir yanlış anlaşılmanın önüne geçmek gerekiyor. Bu alanlar motosikletlerin hızlanması veya daha hızlı kalkış yapması için oluşturulmuyor. Amaç, motosiklet kullanıcılarının güvenli bir bekleme alanına sahip olmaları ve trafiğe daha düzenli şekilde katılabilmeleri” diye konuştu.

Çift teker kazalarında motokuryeler lider! Kazaların yarısını yapan motosikletlere eylem planı
Başlık ResmiÇift teker kazalarında motokuryeler lider! Kazaların yarısını yapan motosikletlere eylem planı

BELLİ ARALIKLARLA SÜRÜŞ EĞİTİMİ YENİLENMELİ

İntepe, “Ehliyet almak, kişinin trafiğe çıkabilme yetkinliğini gösterir; ancak güvenli sürüş becerilerinin sürekli geliştirilmesi gerekir. Bu nedenle sürücülerin belirli aralıklarla güvenli sürüş eğitimlerini yenilemeleri, trafikteki toplumsal saygının ve güvenliğin korunması açısından önemli” ifadelerini kullandı.

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