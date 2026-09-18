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Dünya

Trump'tan İran'la ilgili çarpıcı iddia! "Anlaşma yapmak istiyorlar"

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Trump'tan İran'la ilgili çarpıcı iddia!
Başlık ResmiTrumptan İranla ilgili çarpıcı iddia! Anlaşma yapmak istiyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini savunarak, "İran şu anda her açıdan kaybediyor, bu yüzden bir anlaşma yapmak istiyorlar" dedi. Trump, İran'a yönelik yeni bir saldırı konusunda ise tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini öne sürdü.

Trump, News Nation kanalına telefonla bağlanarak İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin İran'la savaş konusundaki olası hamlelerine ilişkin konuşan Trump, Tahran'ın anlaşma zemini aradığını söyledi.

İran'la yalnızca 'doğru' bir anlaşma yapılması halinde masaya oturacağını belirten Trump, "Onlar bir anlaşma yapmak istiyor. İran şu anda her açıdan kaybediyor, bu yüzden bir anlaşma yapmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda henüz karar vermediğini de yineledi. ABD Başkanı, "Neler olacağını göreceğiz" diyerek tüm seçeneklere açık kapı bıraktı.

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"HUSİLERLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Trump ayrıca ABD'nin Husilerle görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

Husilerin bir anlaşma ihtimalini değerlendirmek istediğini belirten Trump, "Onlar bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı görmek istiyor" dedi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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