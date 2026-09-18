UEFA Uluslar Ligi heyecanı: A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
DÖRT OYUNCU İLK DEFA KADRODA
İlhan Fakılı, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz ve Melih Kabasakal, ilk defa A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.
Sakatlıkları bulunan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür aday kadroda yer aldı.
Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 29 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:
|Pozisyon
|Oyuncu
|Kulüp
|Doğum Tarihi
|A Millilik Sayısı / Gol
|İlk A Milliliği
|KALECİ
|Altay Bayındır
|Real Club Celta
|14.04.1998
|12/0
|27.05.2021
|Muhammed Şengezer
|İstanbul Başakşehir FK
|05.01.1997
|1/0
|01.06.2026
|Okan Kocuk
|Samsunspor A.Ş.
|27.07.1995
|-
|-
|Uğurcan Çakır
|Galatasaray A.Ş.
|05.04.1996
|42/0
|30.05.2019
|DEFANS
|Abdülkerim Bardakcı
|Galatasaray A.Ş.
|07.09.1994
|30/2
|16.06.2023
|Adil Demirbağ
|Tümosan Konyaspor
|10.12.1997
|-
|-
|Emirhan Topçu
|Beşiktaş A.Ş.
|11.10.2000
|2/0
|06.09.2024
|Eren Elmalı
|Galatasaray A.Ş.
|07.07.2000
|25/0
|07.06.2022
|Ferdi Kadıoğlu
|Brighton & Hove Albion FC
|07.10.1999
|32/2
|04.06.2022
|Merih Demiral
|Al-Ahli Saudi FC
|05.03.1998
|65/6
|20.11.2018
|Ozan Kabak
|TSG 1899 Hoffenheim
|25.03.2000
|31/2
|17.11.2019
|Samet Akaydin
|Trabzonspor A.Ş.
|13.03.1994
|19/1
|19.11.2022
|Zeki Çelik
|Juventus
|17.02.1997
|63/3
|05.06.2018
|ORTA SAHA
|Bartuğ Elmaz
|Fenerbahçe A.Ş.
|19.02.2003
|-
|-
|Demir Ege Tıknaz
|SC Braga
|17.08.2004
|2/0
|10.06.2025
|İsmail Yüksek
|Fenerbahçe A.Ş.
|26.01.1999
|34/1
|22.09.2022
|Melih Kabasakal
|Trabzonspor A.Ş.
|18.02.1996
|-
|-
|Orkun Kökçü
|Beşiktaş A.Ş.
|29.12.2000
|53/4
|06.09.2020
|Salih Özcan
|Beşiktaş A.Ş.
|11.01.1998
|32/1
|29.03.2022
|FORVET
|Aral Şimşir
|Trabzonspor A.Ş.
|19.06.2002
|1/0
|01.06.2026
|Arda Güler
|Real Madrid CF
|25.02.2005
|33/7
|19.11.2022
|Barış Alper Yılmaz
|Galatasaray A.Ş.
|23.05.2000
|38/5
|13.11.2021
|Can Uzun
|Eintracht Frankfurt
|11.11.2005
|8/1
|22.03.2024
|Deniz Gül
|Galatasaray A.Ş.
|02.07.2004
|10/2
|20.03.2025
|İlhan Fakılı
|Beşiktaş A.Ş.
|20.01.2006
|-
|-
|İrfan Can Kahveci
|Fenerbahçe A.Ş.
|15.07.1995
|48/6
|23.03.2018
|Kerem Aktürkoğlu
|Fenerbahçe A.Ş.
|21.10.1998
|54/15
|27.05.2021
|Oğuz Aydın
|Fenerbahçe A.Ş.
|27.10.2000
|12/0
|04.06.2024
|Yunus Akgün
|Galatasaray A.Ş.
|07.07.2000
|21/4
|04.06.2022
A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 21 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.00'de yapacak ve antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.