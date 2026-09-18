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Spor

UEFA Uluslar Ligi heyecanı: A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

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UEFA Uluslar Ligi heyecanı: A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
Başlık ResmiUEFA Uluslar Ligi heyecanı: A Milli Takımın aday kadrosu belli oldu

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

DÖRT OYUNCU İLK DEFA KADRODA

İlhan Fakılı, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz ve Melih Kabasakal, ilk defa A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Sakatlıkları bulunan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür aday kadroda yer aldı.

İlhan Fakılı
Başlık Resmiİlhan Fakılı

Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 29 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

PozisyonOyuncuKulüpDoğum TarihiA Millilik Sayısı / Golİlk A Milliliği
KALECİAltay BayındırReal Club Celta14.04.199812/027.05.2021
Muhammed Şengezerİstanbul Başakşehir FK05.01.19971/001.06.2026
Okan KocukSamsunspor A.Ş.27.07.1995--
Uğurcan ÇakırGalatasaray A.Ş.05.04.199642/030.05.2019
DEFANSAbdülkerim BardakcıGalatasaray A.Ş.07.09.199430/216.06.2023
Adil DemirbağTümosan Konyaspor10.12.1997--
Emirhan TopçuBeşiktaş A.Ş.11.10.20002/006.09.2024
Eren ElmalıGalatasaray A.Ş.07.07.200025/007.06.2022
Ferdi KadıoğluBrighton & Hove Albion FC07.10.199932/204.06.2022
Merih DemiralAl-Ahli Saudi FC05.03.199865/620.11.2018
Ozan KabakTSG 1899 Hoffenheim25.03.200031/217.11.2019
Samet AkaydinTrabzonspor A.Ş.13.03.199419/119.11.2022
Zeki ÇelikJuventus17.02.199763/305.06.2018
ORTA SAHABartuğ ElmazFenerbahçe A.Ş.19.02.2003--
Demir Ege TıknazSC Braga17.08.20042/010.06.2025
İsmail YüksekFenerbahçe A.Ş.26.01.199934/122.09.2022
Melih KabasakalTrabzonspor A.Ş.18.02.1996--
Orkun KökçüBeşiktaş A.Ş.29.12.200053/406.09.2020
Salih ÖzcanBeşiktaş A.Ş.11.01.199832/129.03.2022
FORVETAral ŞimşirTrabzonspor A.Ş.19.06.20021/001.06.2026
Arda GülerReal Madrid CF25.02.200533/719.11.2022
Barış Alper YılmazGalatasaray A.Ş.23.05.200038/513.11.2021
Can UzunEintracht Frankfurt11.11.20058/122.03.2024
Deniz GülGalatasaray A.Ş.02.07.200410/220.03.2025
İlhan FakılıBeşiktaş A.Ş.20.01.2006--
İrfan Can KahveciFenerbahçe A.Ş.15.07.199548/623.03.2018
Kerem AktürkoğluFenerbahçe A.Ş.21.10.199854/1527.05.2021
Oğuz AydınFenerbahçe A.Ş.27.10.200012/004.06.2024
Yunus AkgünGalatasaray A.Ş.07.07.200021/404.06.2022

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 21 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.00'de yapacak ve antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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