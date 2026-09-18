UEFA Uluslar Ligi heyecanı: A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

DÖRT OYUNCU İLK DEFA KADRODA

İlhan Fakılı, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz ve Melih Kabasakal, ilk defa A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Sakatlıkları bulunan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür aday kadroda yer aldı.

İlhan Fakılı

Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 29 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Pozisyon Oyuncu Kulüp Doğum Tarihi A Millilik Sayısı / Gol İlk A Milliliği KALECİ Altay Bayındır Real Club Celta 14.04.1998 12/0 27.05.2021 Muhammed Şengezer İstanbul Başakşehir FK 05.01.1997 1/0 01.06.2026 Okan Kocuk Samsunspor A.Ş. 27.07.1995 - - Uğurcan Çakır Galatasaray A.Ş. 05.04.1996 42/0 30.05.2019 DEFANS Abdülkerim Bardakcı Galatasaray A.Ş. 07.09.1994 30/2 16.06.2023 Adil Demirbağ Tümosan Konyaspor 10.12.1997 - - Emirhan Topçu Beşiktaş A.Ş. 11.10.2000 2/0 06.09.2024 Eren Elmalı Galatasaray A.Ş. 07.07.2000 25/0 07.06.2022 Ferdi Kadıoğlu Brighton & Hove Albion FC 07.10.1999 32/2 04.06.2022 Merih Demiral Al-Ahli Saudi FC 05.03.1998 65/6 20.11.2018 Ozan Kabak TSG 1899 Hoffenheim 25.03.2000 31/2 17.11.2019 Samet Akaydin Trabzonspor A.Ş. 13.03.1994 19/1 19.11.2022 Zeki Çelik Juventus 17.02.1997 63/3 05.06.2018 ORTA SAHA Bartuğ Elmaz Fenerbahçe A.Ş. 19.02.2003 - - Demir Ege Tıknaz SC Braga 17.08.2004 2/0 10.06.2025 İsmail Yüksek Fenerbahçe A.Ş. 26.01.1999 34/1 22.09.2022 Melih Kabasakal Trabzonspor A.Ş. 18.02.1996 - - Orkun Kökçü Beşiktaş A.Ş. 29.12.2000 53/4 06.09.2020 Salih Özcan Beşiktaş A.Ş. 11.01.1998 32/1 29.03.2022 FORVET Aral Şimşir Trabzonspor A.Ş. 19.06.2002 1/0 01.06.2026 Arda Güler Real Madrid CF 25.02.2005 33/7 19.11.2022 Barış Alper Yılmaz Galatasaray A.Ş. 23.05.2000 38/5 13.11.2021 Can Uzun Eintracht Frankfurt 11.11.2005 8/1 22.03.2024 Deniz Gül Galatasaray A.Ş. 02.07.2004 10/2 20.03.2025 İlhan Fakılı Beşiktaş A.Ş. 20.01.2006 - - İrfan Can Kahveci Fenerbahçe A.Ş. 15.07.1995 48/6 23.03.2018 Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe A.Ş. 21.10.1998 54/15 27.05.2021 Oğuz Aydın Fenerbahçe A.Ş. 27.10.2000 12/0 04.06.2024 Yunus Akgün Galatasaray A.Ş. 07.07.2000 21/4 04.06.2022

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 21 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.00'de yapacak ve antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ