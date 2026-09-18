Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Magazin

Kobra Murat’a korkutan tehdit! “1 milyon dolar vereceksin, yoksa keleşle tararız”

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Kobra Murat’a korkutan tehdit! “1 milyon dolar vereceksin, yoksa keleşle tararız”
Başlık ResmiKobra Murat’a korkutan tehdit! “1 milyon dolar vereceksin, yoksa keleşle tararız”

Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, bir süredir yabancı numaralardan tehdit mesajları aldığını açıkladı. Divandiler, kendisinden 1 milyon dolar istendiğini, aksi takdirde evinin kurşunlanacağı, yakılacağı ve torununun kaçırılacağı yönünde tehditler aldığını söyledi. "Devamlı tehdit mesajları alıyorum. İşte bize 1 milyon dolar vereceksin, keleşle tararız. İşte evine bomba koyarız, keleşle tararız, torununu kaçırırız. Evini yakarız falan filan" diyen Kobra Murat, korku dolu tehditlerin içeriğinden de bahsetti.

Kaydet
a- | +A

Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir süredir kendisine ve ailesine yönelik tehdit mesajları aldığını belirtti.

Yurt dışı kaynaklı olduğunu düşündüğü farklı ve bilinmeyen numaralardan mesajlar geldiğini ifade eden Divandiler, tehditlerin yalnızca kendisine değil, çocuklarına ve ailesine yönelik olduğunu dile getirdi. Yaşananların ardından emniyete başvurduğunu belirten Divandiler, konuyla ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığını söyledi.

“BİZE 1 MİLYON DOLAR VERECEKSİN YOKSA KELEŞLE TARARIZ”

Murat Divandiler, tehdit mesajlarının farklı yabancı numaralardan geldiğini belirterek kendisinden 1 milyon dolar talep edildiğini söyledi. Kobra Murat, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Devamlı tehdit mesajları alıyorum. Yabancı numaralardan, Avrupalılardan, İran, Irak falan böyle bilinmeyen numaralardan. Çocğuuma, çocuğuma karşı, yuvama karşı. İşte bize 1 milyon dolar vereceksin, keleşle tararız, evine şöyle yaparız, böyle yaparız falan filan.”

Kobra Murat’a korkutan tehdit! “1 milyon dolar vereceksin, yoksa keleşle tararız”
Başlık ResmiKobra Murat’a korkutan tehdit! “1 milyon dolar vereceksin, yoksa keleşle tararız”

“HARAÇ KESMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Divandiler, tehditlerin mesajlarla sınırlı kalmadığını ve bazı kişilerin aracını da takip etmeye veya önünü kesmeye çalıştığını öne sürdü. Kendisine, “1 milyon dolar para vereceksin, bizim kim olduğumuzu tanıyacaksın, göreceksin” şeklinde ifadeler kullanıldığını söyleyen Divandiler, yurt dışında da sık sık seyahat ettiğini belirterek şöyle konuştu:

“Haraç kesmeye çalışıyorlar. 1 milyon dolar para vereceksin, bizim kim olduğumuzu tanıyacaksın, göreceksin falan. Yani ne diyeyim ki hocam. Arabam kırmızı, dolaşıyorum Paris'i, İngiltere'yi, Kıbrıs'ı. Kobra Murat insanların, eğlencenin, evliliklerin, düğünlerin, derneklerin, konserlerin yıldızı.”

“BOMBA KOYARIZ, TORUNUNU KAÇIRIRIZ”

Kobra Murat, kendisine ve ailesine yönelik tehditlerin içeriğinin oldukça ağır olduğunu belirterek, tehditlerde evine zarar verme ve torununu kaçırma gibi ifadelerin de kullanıldığını söyledi.

Murat Divandiler, yaşadığı çevreye ve yaşam tarzına ilişkin de açıklamalarda bulunarak, tehditlerden korkarak korunaklı sitelere taşınmadığını ifade etti. Divandiler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kimse kimsenin başına çökemez. Ben Roman Mahallesi'nde pırıl pırıl yanan evde, Romanların göbeğinde oturuyorum. Hiçbir zaman korumalı sitelerde, havuzlarda falan oturmadım. Ama mafyalar, gayri meşru işler yapan insanlar hiçbir zaman çalışıp çabalayan böyle insanların peşine düşüp de bir şeyler koparmaya çalışmasın. Gizli numaralardan aramasın, şunu bilsinler. İşte evine bomba koyarız, keleşle tararız, torununu kaçırırız. Evini yakarız falan filan yani.”

Kobra Murat’a korkutan tehdit! “1 milyon dolar vereceksin, yoksa keleşle tararız”
Başlık ResmiKobra Murat’a korkutan tehdit! “1 milyon dolar vereceksin, yoksa keleşle tararız”

“DEVLETİME BAŞVURDUM”

Yaşanan tehditler nedeniyle huzursuz olduğunu belirten Divandiler, konuyla ilgili emniyete başvurduğunu açıkladı. Devletin kendisini ve ailesini koruyacağına inandığını söyleyen Kobra Murat, tehdit ve haraç girişimlerine karşı gerekli adımların atılmasını beklediğini ifade etti.

Divandiler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar, devletimiz her zaman 18 yaşında. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ımız başımızda, devletimize sığındık. Bu tür böyle haraç kesen, bu tür tehditler yapan insanlara devletimiz hiçbir zaman fırsat vermeyecek. Herkes dürüst, düzgün çalışsın, dürüst, düzgün yaşasın. Gayri meşru işler devletimizden uzak dursun.”

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"ARTIK DENİZ TÜKENMİŞTİR"
'Uçak inmez' dedikleri yerden muhalefete seslendi
PETROL KRİZİ BÜYÜYOR!
PETROL KRİZİ BÜYÜYOR!
Suudi Arabistan, Avrupa'ya petrol sağlayamayacak
'HÜKÜMET KENDİNİ KANDIRIYOR'
'HÜKÜMET KENDİNİ KANDIRIYOR'
Miçotakis'in Türkiye açıklaması Atina'yı karıştırdı
BAKAN KURUM TARİH VERDİ!
BAKAN KURUM TARİH VERDİ!
TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara indirim müjdesi
UEFA ULUSLAR LİGİ HEYECANI
UEFA ULUSLAR LİGİ HEYECANI
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
2 KIZ ÇOCUĞU DEHŞETİ YAŞADI
2 KIZ ÇOCUĞU DEHŞETİ YAŞADI
Yurttan kaçıp kamyona bindiler, sonrası korkunç
500 MİLYONLUK SERVET CİNAYETİ
500 MİLYONLUK SERVET CİNAYETİ
Milyoner müteahhiti zehirleyen eski eşi ve oğlu çıktı
İŞTE OSIMHEN KARARI
İŞTE OSIMHEN KARARI
Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu açıklandı
İSTANBUL İÇİN UYARI
İSTANBUL İÇİN UYARI
AKOM tarih verdi, kuvvetli geliyor
4'LÜ MEKANİZMA GELİYOR
4'LÜ MEKANİZMA GELİYOR
Türkiye'den komşularına kritik teklif!
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
Katılımevim ve Birevim'e yatırılan paralar ne olacak?
'VEDA BİLE ETMEDEN GİTTİ'
'VEDA BİLE ETMEDEN GİTTİ'
Ludogorets'ten öğrencisi, Trabzon hocası Reis’i anlattı
BİRİ 86, DİĞERİ 66 YAŞINDA!
BİRİ 86, DİĞERİ 66 YAŞINDA!
Kocasını katletti, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
DANIŞMANINI HACKLEDİLER
DANIŞMANINI HACKLEDİLER
Mossad'dan Macron operasyonu!
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
2 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
'KARTAL PARAMPARÇA ETTİ'
'KARTAL PARAMPARÇA ETTİ'
Marsilya'ya gol şov Fransa'da manşetlerde
GÖZALTI SAYISI 20'YE YÜKSELDİ
GÖZALTI SAYISI 20'YE YÜKSELDİ
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
'ÜSTÜNKÖRÜ' TAMİR ETMİŞLER
'ÜSTÜNKÖRÜ' TAMİR ETMİŞLER
KKTC'de batan gemiyle ilgili kahreden detay
"GÖZE ALAN YOL KESEBİLİR"
Bakan Çiftçi'den magandalara hodri meydan!
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
Fransa'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Samsun'da mide bulandıran olay: Yurttan kaçıp kamyona binen kız çocukları cinsel istismara uğradı!
Yurttan kaçıp kamyona binen kız çocukları cinsel istismara uğradı!
Kaydet
Üniversiteli genç kız 4. kattan düştü! Şüpheli yakını gözaltında
Üniversiteli genç kız 4. kattan düştü
Kaydet
Şanlıurfa’da korkunç olay! Bıçakladılar, ellerini bağlayıp altınlarını çaldılar
Hırsızlar ev sahibine dehşeti yaşattı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.