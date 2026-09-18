Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, bir süredir yabancı numaralardan tehdit mesajları aldığını açıkladı. Divandiler, kendisinden 1 milyon dolar istendiğini, aksi takdirde evinin kurşunlanacağı, yakılacağı ve torununun kaçırılacağı yönünde tehditler aldığını söyledi. "Devamlı tehdit mesajları alıyorum. İşte bize 1 milyon dolar vereceksin, keleşle tararız. İşte evine bomba koyarız, keleşle tararız, torununu kaçırırız. Evini yakarız falan filan" diyen Kobra Murat, korku dolu tehditlerin içeriğinden de bahsetti.

Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir süredir kendisine ve ailesine yönelik tehdit mesajları aldığını belirtti.

Yurt dışı kaynaklı olduğunu düşündüğü farklı ve bilinmeyen numaralardan mesajlar geldiğini ifade eden Divandiler, tehditlerin yalnızca kendisine değil, çocuklarına ve ailesine yönelik olduğunu dile getirdi. Yaşananların ardından emniyete başvurduğunu belirten Divandiler, konuyla ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığını söyledi.

“BİZE 1 MİLYON DOLAR VERECEKSİN YOKSA KELEŞLE TARARIZ”

Murat Divandiler, tehdit mesajlarının farklı yabancı numaralardan geldiğini belirterek kendisinden 1 milyon dolar talep edildiğini söyledi. Kobra Murat, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Devamlı tehdit mesajları alıyorum. Yabancı numaralardan, Avrupalılardan, İran, Irak falan böyle bilinmeyen numaralardan. Çocğuuma, çocuğuma karşı, yuvama karşı. İşte bize 1 milyon dolar vereceksin, keleşle tararız, evine şöyle yaparız, böyle yaparız falan filan.”

Kobra Murat’a korkutan tehdit! “1 milyon dolar vereceksin, yoksa keleşle tararız”

“HARAÇ KESMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Divandiler, tehditlerin mesajlarla sınırlı kalmadığını ve bazı kişilerin aracını da takip etmeye veya önünü kesmeye çalıştığını öne sürdü. Kendisine, “1 milyon dolar para vereceksin, bizim kim olduğumuzu tanıyacaksın, göreceksin” şeklinde ifadeler kullanıldığını söyleyen Divandiler, yurt dışında da sık sık seyahat ettiğini belirterek şöyle konuştu:

“Haraç kesmeye çalışıyorlar. 1 milyon dolar para vereceksin, bizim kim olduğumuzu tanıyacaksın, göreceksin falan. Yani ne diyeyim ki hocam. Arabam kırmızı, dolaşıyorum Paris'i, İngiltere'yi, Kıbrıs'ı. Kobra Murat insanların, eğlencenin, evliliklerin, düğünlerin, derneklerin, konserlerin yıldızı.”

“BOMBA KOYARIZ, TORUNUNU KAÇIRIRIZ”

Kobra Murat, kendisine ve ailesine yönelik tehditlerin içeriğinin oldukça ağır olduğunu belirterek, tehditlerde evine zarar verme ve torununu kaçırma gibi ifadelerin de kullanıldığını söyledi.

Murat Divandiler, yaşadığı çevreye ve yaşam tarzına ilişkin de açıklamalarda bulunarak, tehditlerden korkarak korunaklı sitelere taşınmadığını ifade etti. Divandiler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kimse kimsenin başına çökemez. Ben Roman Mahallesi'nde pırıl pırıl yanan evde, Romanların göbeğinde oturuyorum. Hiçbir zaman korumalı sitelerde, havuzlarda falan oturmadım. Ama mafyalar, gayri meşru işler yapan insanlar hiçbir zaman çalışıp çabalayan böyle insanların peşine düşüp de bir şeyler koparmaya çalışmasın. Gizli numaralardan aramasın, şunu bilsinler. İşte evine bomba koyarız, keleşle tararız, torununu kaçırırız. Evini yakarız falan filan yani.”

Kobra Murat’a korkutan tehdit! “1 milyon dolar vereceksin, yoksa keleşle tararız”

“DEVLETİME BAŞVURDUM”

Yaşanan tehditler nedeniyle huzursuz olduğunu belirten Divandiler, konuyla ilgili emniyete başvurduğunu açıkladı. Devletin kendisini ve ailesini koruyacağına inandığını söyleyen Kobra Murat, tehdit ve haraç girişimlerine karşı gerekli adımların atılmasını beklediğini ifade etti.

Divandiler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar, devletimiz her zaman 18 yaşında. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ımız başımızda, devletimize sığındık. Bu tür böyle haraç kesen, bu tür tehditler yapan insanlara devletimiz hiçbir zaman fırsat vermeyecek. Herkes dürüst, düzgün çalışsın, dürüst, düzgün yaşasın. Gayri meşru işler devletimizden uzak dursun.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ