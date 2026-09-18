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Şanlıurfa’da korkunç olay! Bıçakladılar, ellerini bağlayıp altınlarını çaldılar

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Şanlıurfa’da 4 kadın hırsız girdikleri evde dehşet saçtı. 50 yaşındaki ev sahibi Şemse A.’yı bıçaklayıp, sandalyeye bağlayarak ağzını bağlayan hırsızlar, evdeki 18 Cumhuriyet altının ve parayı çaldı. Hırsızların başka bir ilçeden geldikleri öğrenilirken, arama çalışmaları sürüyor.

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre 4 kadın hırsız dilencilik bahanesiyle Şemşe A.’nın evine girdi. Eşi Müslüm A. işte olan ve evde tek başına kalan Şemşe A. dakikalar sonra dehşeti yaşadı.

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BIÇAKLAYIP BAĞLADILAR

4 kadın hırsız, Şemse A.'yı (50) bıçakladı, yardım çağırmaması için ağzını bağladı, daha sonra yaşlı kadını sandalyeye bağladı. Bir süre sonra eve çiftin eve giden çocukları, annelerini bağlı halde yaralı olarak görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Şanlıurfa’da korkunç olay! Bıçakladılar, ellerini bağlayıp altınlarını çaldılar
Başlık ResmiŞanlıurfa’da korkunç olay! Bıçakladılar, ellerini bağlayıp altınlarını çaldılar

ÇOCUKLARI ANNELERİNİ YARALI BULDU

Olay yerine giden sağlık ekipleri, ayağından bıçakla yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şemse A. ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Şanlıurfa’da korkunç olay! Bıçakladılar, ellerini bağlayıp altınlarını çaldılar
Başlık ResmiŞanlıurfa’da korkunç olay! Bıçakladılar, ellerini bağlayıp altınlarını çaldılar

HIRSIZLIK İÇİN BAŞKA İLÇEDEN GELMİŞLER

Hırsızlar evdeki 18 Cumhuriyet altını ile bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri evde yaptıkları incelemede kimliklerini belirlediği kadınların başka bir ilçeden Suruç ilçesine gelerek olayı gerçekleştirdiklerini tespit etti. Ev sahibi bıçaklayarak dehşeti yaşatan 4 kadın hırsızı arama çalışmaları devam ediyor.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Şanlıurfa
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