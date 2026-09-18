Batman’ın Kozluk ilçesinde bir kişi, eşi ve 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini asarak intihar etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman’ın Kozluk ilçesinde henüz tespit edilemeyen bir sebeple cinnet getiren baba, eşi ve 2 çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra kendini asarak intihar etti.

Olay Kozluk ilçesinde yaşandı. Ali Pınar adlı şahıs, evde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı cinnet getirdi. Mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve 2 çocuğunu öldüren Ali Pınar, daha sonra kendini iple asarak intihar etti. Çığlık seslerini duyanların ihbar etmesi sonrasında olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri gönderildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede evde olan 4 kişinin de hayatını kaybettiği tespit edildi.

Batman Kozluk’ta aile katliamı: Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Cenazeler, yapılan işlemlerin sonrasında otopsi için morga kaldırıldı. Olayla alakalı geniş çaplı inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI