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150 milyon liralık para trafiğine 7 ilde büyük operasyon

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150 milyon liralık para trafiğine 7 ilde büyük operasyon
Başlık Resmi150 milyon liralık para trafiğine 7 ilde büyük operasyon

Tokat merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin banka ve kripto varlık hesaplarında 2025 yılı içerisinde toplam 150 milyon liralık hareketlilik tespit edildi.

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Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde yaşayan Y.Ç.'nin bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli belirlendi. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ile şüphelilere ait kripto varlık hesapları incelendi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında 2025 yılı içerisinde toplam 150 milyon liralık hesap hareketi bulunduğu tespit edildi. Başsavcılığın talimatıyla şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 15 Eylül 2026 tarihinde Aydın, İzmir, Mardin, Batman, Diyarbakır, Sakarya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

11 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 10 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 9 SIM kart ile 13 banka ve kredi kartı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Tokat
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