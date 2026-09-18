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Şehidin oğlu yürekleri yaktı! Babasının tabutuna sarıldı, gözyaşlarına boğuldu

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Kırıkkale'de trafik kazası meydana gelen alanda olay yeri incelemesi yaparken otomobil çarpması sonucu şehit olan Batuhan Sarıyalçınkaya için düzenlenen törende gözyaşları sel oldu. Şehidin eşi ve oğlunun tabuta sarılıp ağladığı anlar yürekleri dağlarken, 7 yaşındaki Sabri babasının şapkasını hiçi çıkarmadı.

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir trafik kazasında olay yeri inceleme çalışması yapan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya (38), başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin oğlu yürekleri yaktı! Babasının tabutuna sarıldı, gözyaşlarına boğuldu
Başlık ResmiŞehidin oğlu yürekleri yaktı! Babasının tabutuna sarıldı, gözyaşlarına boğuldu

TABUTA SARILIP AYRILAMADI

Şehit polis için Nur Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Şehidin eşi Pembe Sarıyalçınkaya ve 7 yaşındaki oğlu Sabri Gökbörü, Türk bayrağına sarılı naaşının başından dakikalarca ayrılamadı. Küçük Sabri’nin tabuta sarılıp ağladığı anlar ise yürekleri dağladı.

Şehidin oğlu yürekleri yaktı! Babasının tabutuna sarıldı, gözyaşlarına boğuldu
Başlık ResmiŞehidin oğlu yürekleri yaktı! Babasının tabutuna sarıldı, gözyaşlarına boğuldu

YÜREK YAKAN VEDA

Şehidin eşi Pembe Sarıyalçınkaya, törene eşinin polis üniformasını giyerek katılırken, 7 yaşındaki oğlu Sabri Gökbörü de babasının polis şapkasını taktı. Şehidin kardeşi Ahmet Doğukan Sarıyalçınkaya da dua ederek duygusal anlar yaşadı.

Şehidin oğlu yürekleri yaktı! Babasının tabutuna sarıldı, gözyaşlarına boğuldu
Başlık ResmiŞehidin oğlu yürekleri yaktı! Babasının tabutuna sarıldı, gözyaşlarına boğuldu

2016’DA GÖREVE BAŞLAMIŞ

27 Nisan 1988'de Erzincan'da dünyaya gelen Batuhan Sarıyalçınkaya, 23 Eylül 2016'da Giresun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şebinkarahisar İlçe Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı. Daha sonra Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Sarıyalçınkaya, son olarak Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görev yapıyordu.

Şehidin oğlu yürekleri yaktı! Babasının tabutuna sarıldı, gözyaşlarına boğuldu
Başlık ResmiŞehidin oğlu yürekleri yaktı! Babasının tabutuna sarıldı, gözyaşlarına boğuldu
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kırıkkale
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