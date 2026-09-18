Afra Saraçoğlu hakkındaki gözaltı kararı sonrası sessizliğini bozdu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Saraçoğlu, önceden planlanmış bir iş seyahati nedeniyle yurt dışında olduğunu belirterek, adli sürecin yürütülmesi için Türkiye’ye dönerek ifade vereceğini açıkladı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu’ndan ilk açıklama geldi.

Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışındaki seyahatinin önceden planlandığını belirtti. Oyuncu, Türkiye’ye döneceğini ve adli makamlarla iş birliği içerisinde ifade vereceğini söyledi.

Saraçoğlu açıklamasında, “Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an Türkiye'de değilim. Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam” ifadelerini kullandı.

20 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık, soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiği yönündeki iddialara ilişkin makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığını açıkladı.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Sıra No Adı Soyadı 1 Aras Bulut İYİNEMLİ 2 Seyfullah SAĞIR 3 Melis SEZEN 4 Nilperi ŞAHİNKAYA 5 Hande DEMİR 6 Hasan ŞAŞ 7 Melis İŞİTEN 8 Yeşim YEŞİLÇİMEN 9 Anıl DURMUŞ 10 Hazal Filiz KÜÇÜKKÖSE 11 Volkan AKÇIRAY 12 Zeynep AKÇIRAY 13 Eda GÜZELCİK 14 Sezer ÇAKIR 15 Sayat ZURNACI 16 Yağız SABUNCUOĞLU 17 Aytaç KART 18 Muhammet KAHYAOĞLU 19 Aydan OSMANOĞLU 20 Yeliz Tuba YASA

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ