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Afra Saraçoğlu hakkındaki gözaltı kararı sonrası sessizliğini bozdu

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Afra Saraçoğlu hakkındaki gözaltı kararı sonrası sessizliğini bozdu
Başlık ResmiAfra Saraçoğlu hakkındaki gözaltı kararı sonrası sessizliğini bozdu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Saraçoğlu, önceden planlanmış bir iş seyahati nedeniyle yurt dışında olduğunu belirterek, adli sürecin yürütülmesi için Türkiye’ye dönerek ifade vereceğini açıkladı.

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Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu’ndan ilk açıklama geldi.

Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışındaki seyahatinin önceden planlandığını belirtti. Oyuncu, Türkiye’ye döneceğini ve adli makamlarla iş birliği içerisinde ifade vereceğini söyledi.

Saraçoğlu açıklamasında, “Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an Türkiye'de değilim. Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam” ifadelerini kullandı.

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20 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık, soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiği yönündeki iddialara ilişkin makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığını açıkladı.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Sıra NoAdı Soyadı
1Aras Bulut İYİNEMLİ
2Seyfullah SAĞIR
3Melis SEZEN
4Nilperi ŞAHİNKAYA
5Hande DEMİR
6Hasan ŞAŞ
7Melis İŞİTEN
8Yeşim YEŞİLÇİMEN
9Anıl DURMUŞ
10Hazal Filiz KÜÇÜKKÖSE
11Volkan AKÇIRAY
12Zeynep AKÇIRAY
13Eda GÜZELCİK
14Sezer ÇAKIR
15Sayat ZURNACI
16Yağız SABUNCUOĞLU
17Aytaç KART
18Muhammet KAHYAOĞLU
19Aydan OSMANOĞLU
20Yeliz Tuba YASA
Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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