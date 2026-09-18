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Spor

Beşiktaş'ın gol şovu Fransa'da manşetleri süsledi: Marsilya'yı paramparça etti

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Beşiktaş'ın gol şovu Fransa'da manşetleri süsledi: Marsilya'yı paramparça etti
Başlık ResmiBeşiktaşın gol şovu Fransada manşetlerde: Marsilyayı paramparça etti

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, lig aşamasındaki ilk maçında Olympique Marsilya'yı 4-1'lik skorla devirdi. İlhan Fakılı, Vaclav Cerny, Amir Murillo ve Ernest Poku'nun golleriyle farka koşan Kartal'ın zaferi, Fransız basınında geniş yankı buldu.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Vincenzo Italiano liderliğindeki siyah-beyazlı ekibin performansı alkış alırken, Fransa basını da 5 gole sahne olan karşılaşmaya geniş yer ayırdı. Temsilcilerinin oyununu sert şekilde eleştiren Fransızlar, Marsilya'nın büyük bir çöküş yaşadığını belirtti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 4-1'lik farklı galibiyetle başladı.
Başlık ResmiBeşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 4-1'lik farklı galibiyetle başladı.

"MARSILYA, İSTANBUL'DA AĞIR YARALANDI"

HT Spor'un aktardığına göre; Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe, "Marsilya, İstanbul'da ağır yaralandı" başlığını kullanırken; "İkinci yarıdaki Marsilya performansı kabul edilemez. Beşiktaş'ın her atağı gol pozisyonuna dönüştü. Marsilya'nın takım savunması çok kötüydü" ifadelerini kullandı.

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"PSG MAÇI ÖNCE TARAFTARI KORKUTTU"

Eurosport France, "İlk yarı umut vericiydi ancak Marsilya ikinci yarıda paramparça oldu" ifadelerini kullandı. Marsilya'nın içinde bulunduğu durumun 20 Eylül Pazar günü oynanacak Paris Saint-Germain maçı öncesinde taraftarı ciddi şekilde korkuttuğu aktarıldı.

Beşiktaş'ın ikinci golünü 56'ncı dakikada Vaclac Cerny kaydetti.
Başlık ResmiBeşiktaş'ın ikinci golünü 56'ncı dakikada Vaclac Cerny kaydetti.

"MARSILYA SAHADA KAYBOLDU"

La Provence, İstanbul'da 1-1'den sonra işlerin bir anda değiştiğine vurgu yaparken, Marsilya'nın adeta sahada kaybolduğu belirtildi.

"SAVUNMA ÇÖKTÜ"

"Marsilya İstanbul'da süpürüldü" başlığını kullanan Le Phoceen, Fransız ekibinin özellikle savunmada çok kötü bir performans sergilediğini vurguladı. Üç dakika içinde skorun 1-1'den 3-1'e geldiği ve takımın direncini kaybettiği ifade edildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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