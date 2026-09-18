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3. Sayfa

Yaylaya inen ayı, çobanı parçaladı! Helikopterle sevk edildi

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Yaylaya inen ayı, çobanı parçaladı! Helikopterle sevk edildi
Başlık ResmiYaylaya inen ayı, çobanı parçaladı! Helikopterle sevk edildi

Sivas'ın Zara ilçesinde ayı saldırısına uğrayan çoban, ağır yaralandı. İhbar üzerine yaylaya inen ambulans helikopter, çobanı hastaneye götürdü.

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Sivas'ın Zara ilçesinde Korkut köyü Sırımlı Yaylası'nda çobanlık yapan Abdullah Dindar (45), aniden önüne çıkan bir ayının saldırısına uğradı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Dindar'ın, yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaylaya inen ayı, çobanı parçaladı! Helikopterle sevk edildi
Başlık ResmiYaylaya inen ayı, çobanı parçaladı! Helikopterle sevk edildi

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dindar, ambulans helikopterle Sivas'a sevk edilerek Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaylaya inen ayı, çobanı parçaladı! Helikopterle sevk edildi
Başlık ResmiYaylaya inen ayı, çobanı parçaladı! Helikopterle sevk edildi

Burada tedavi altına alınan A.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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