Yaylaya inen ayı, çobanı parçaladı! Helikopterle sevk edildi
Sivas'ın Zara ilçesinde ayı saldırısına uğrayan çoban, ağır yaralandı. İhbar üzerine yaylaya inen ambulans helikopter, çobanı hastaneye götürdü.
Sivas'ın Zara ilçesinde Korkut köyü Sırımlı Yaylası'nda çobanlık yapan Abdullah Dindar (45), aniden önüne çıkan bir ayının saldırısına uğradı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Dindar'ın, yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dindar, ambulans helikopterle Sivas'a sevk edilerek Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Burada tedavi altına alınan A.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.