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İzmir'de FETÖ operasyonu: 21 kişi yakalandı

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İzmir'de FETÖ operasyonu: 21 kişi yakalandı
Başlık Resmiİzmirde FETÖ operasyonu: 21 kişi yakalandı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, örgüt üyesi oldukları, örgüte aidiyetin devamı için fon sağladıkları ve topladıkları gerekçesiyle 21 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İzmir güncel yapılanmasının deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu, silahlı terör örgütüne üye oldukları ve örgüte aidiyetin devamını sağlamak amacıyla fon sağladıkları ve topladıkları tespit edilen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu, diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

İzmirde FETÖ operasyonu: 21 kişi yakalandı
Başlık Resmiİzmirde FETÖ operasyonu: 21 kişi yakalandı

Operasyonda 192 bin lira, 2 bin 582 dolar, 4 bin 50 avro, 20 sterlin, 8 çeyrek altın, 6 Ata altın ve 1 yarım altına el konuldu.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | İzmir
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