5 çocuğuyla ahırda yaşıyor! Komşusuna güvendi, hayatı altüst oldu! 1,2 milyon TL'lik borç için ne var ne yoksa sattı

Adana’da yaşayan 5 çocuklu Aslaner ailesinin ev almak için senelerce yaptıkları birikim, kendisini bankacı olarak tanıtan dolandırıcı komşularının tuzağı ile heba oldu. Eşi kendi adına birden fazla kredi kartı çıkarıldığını belirten Hatun Aslaner “Kartlar bize ulaşmadı, 1 milyon 200 bin liralık borç çıktı. Çamaşır makinemi, televizyonumu sattım, artık satacak bir şeyim kalmadı” dedi. Aile şimdi ahırda kurdukları çadırda hayat mücadelesi veriyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan 5 çocuk sahibi Hatun (30) ve Mehmet Aslaner (40) çifti, ev almak için yıllarca para biriktirdi. Aile mahallede oturan, tanımadıkları ve isminin Mesut olduğunu öne süren bir kişinin tuzağına düştü.

“Ben sizin komşunuzum, bankalarla çalışıyoruz. Size kredi kartı çıkartalım, oradan para çekip evinizi alırsınız” diyerek aileyi kandıran şüpheli ailenin güvenini kazandı. Daha sonra aile, bu şüpheliye bütün bilgilerini verdi ve o kişi aracılığıyla bankalarla görüşüp kredi kartı çıkarttı.

5 çocuğuyla ahırda yaşıyor! Komşusuna güvendi, hayatı altüst oldu! 1,2 milyon TLlik borç için ne var ne yoksa sattı

1 MİLYON 200 BİN LİRA BORÇ ÇIKTI

İddiaya göre kredi kartlarının hiçbirisi Aslaner ailesine ulaşmadı ve bir süre sonra aile toplam 1 milyon 200 bin liralık borçlu oldukları ortaya çıktı. Aile isminin Mesut olduğunu söyleyen şüpheliye ulaşamazken, yaşanan tartışmaların ardından Mehmet Aslaner eşinin kovmasıyla evi terk etti.

5 çocuğuyla ahırda yaşıyor! Komşusuna güvendi, hayatı altüst oldu! 1,2 milyon TLlik borç için ne var ne yoksa sattı

5 ÇOCUĞUYLA AHIRDA YAŞIYOR

En küçüğü 2 aylık olan 5 çocuğuyla sokakta kalan Hatun Aslaner, babasının hayvan pazarının yanındaki ahırına kurduğu çadırda hayat mücadelesi veriyor.

“KREDİ KARTLARIMIZIN HEPSİ PATLADI”

Yüreğir Kaymakamlığı'na başvuru yaptıklarını belirten Hatun Aslaner, başına gelenleri şöyle anlattı:

Kredi kartı çıkartıyoruz, siz de kredi kartlarınız olduğu zaman çekim yapabilirsiniz, ne hayaliniz varsa gerçekleştirebilirsiniz' dedi. Bizim de hayalimiz bir evimiz olmasıydı. Kredi kartlarını yavaş yavaş öderiz dedik. Benim adıma 5-6 tane kredi kartı çıkarttı. Eşimin adına da 3-4 tane kredi kartı çıkarttı. Ondan sonra adam ortadan kayboldu. Kredi kartlarımızın hepsi patladı.

5 çocuğuyla ahırda yaşıyor! Komşusuna güvendi, hayatı altüst oldu! 1,2 milyon TLlik borç için ne var ne yoksa sattı

“NELER ÇEKTİĞİMİ BİR ALLAH BİLİR”

Aslaner "Benim borcum yaklaşık 1 milyon, eşimin borcu 80 bin liraydı, şimdi 200 bin lira olmuş. Eşimle benim arama kavga girdi. Eşimi evden kovdum. Ev sahibimde beni 1 ay idare etti ama onun da durumu olmadığı için evden çıktım. Bir aydır burada neler çektiğimi bir Allah bilir, bir de ben bilirim. Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın" dedi.

5 çocuğuyla ahırda yaşıyor! Komşusuna güvendi, hayatı altüst oldu! 1,2 milyon TLlik borç için ne var ne yoksa sattı

“GÖZÜMÜZÜ KAPATIP YATIYORUZ”

Aslaner, çocuklarının enfeksiyon kapmasından korktuğunu belirterek şöyle konuştu:

"Burası babamın ahırı ve koyun pazarıdır. Babamın burada bir atı vardı, atı da çalındı. Bana burada bir barınak yaptı. Tavuklar var, köpekler var. Çocuklarım enfeksiyon kapar diye çok korkuyorum. Gece vakti sarhoşu geliyor ve kavga ediyorlar. Burası sarhoşlarla doluyor. Bu yüzden dışarı çıkamıyoruz. Çok korkuyorum. Babam benim yanımda duruyor. Burada oturuyoruz ya da gözümüzü kapatıp yatıyoruz.

5 çocuğuyla ahırda yaşıyor! Komşusuna güvendi, hayatı altüst oldu! 1,2 milyon TLlik borç için ne var ne yoksa sattı

“ARTIK SATACAK BİR ŞEYİM KALMADI”

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlandığını anlatan Hatun Aslaner, “Çamaşır makinemi sattım, televizyonumu sattım, elbise dolabımı sattım. Artık satacak bir şeyim kalmadı” dedi.

5 çocuğuyla ahırda yaşıyor! Komşusuna güvendi, hayatı altüst oldu! 1,2 milyon TLlik borç için ne var ne yoksa sattı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adana Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAdana