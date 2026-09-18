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Yaşam

Ege Denizi'nde korkutan deprem! Gökçeada ilçesine sadece 238 kilometre uzaklıkta

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Ege Denizi'nde korkutan deprem! Gökçeada ilçesine sadece 238 kilometre uzaklıkta
Başlık ResmiEge Denizinde korkutan deprem! Gökçeada ilçesine sadece 238 kilometre uzaklıkta

Ege Denizi son dakika bir depremle sallandı. Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan depremin, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine uzaklığı ise 238 kilometre olarak ölçüldü.

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Son dakika deprem haberi... Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda saat 09.42'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Korkutan depremin, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine uzaklığı ise 238 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'da meydana gelen deprem, yerin 5,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | Gökçeada
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