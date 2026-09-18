Ege Denizi'nde korkutan deprem! Gökçeada ilçesine sadece 238 kilometre uzaklıkta
Ege Denizi son dakika bir depremle sallandı. Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan depremin, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine uzaklığı ise 238 kilometre olarak ölçüldü.
Son dakika deprem haberi... Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda saat 09.42'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Korkutan depremin, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine uzaklığı ise 238 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'da meydana gelen deprem, yerin 5,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR