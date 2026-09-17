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Bakan Mustafa Çiftçi: Yarın sabah borsa operasyonu olabilir!

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Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturma sürerken İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, operasyonların süreceğini belirterek "Devlet unutmaz, uyutmaz" mesajı verdi.

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Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada adli süreç devam ederken, gözler yeni operasyonlara çevrildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 1 şüpheli tutuklandı, 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken 3 şüpheli de gözaltına alındı.

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Süreçteki son gelişmeler, TGRT Haber canlı yayınında İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’ye de soruldu. Borsada manipülasyon iddialarına ilişkin operasyonların devam edip etmeyeceği sorulan Çiftçi, çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Mustafa Çiftçi: Yarın sabah borsa operasyonu olabilir!
Başlık ResmiBakan Mustafa Çiftçi: Yarın sabah borsa operasyonu olabilir!
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"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

Bakan Çiftçi, yeni operasyonların da gelebileceği mesajını verdi.

Bakan Mustafa Çiftçi: Yarın sabah borsa operasyonu olabilir!
Başlık ResmiBakan Mustafa Çiftçi: Yarın sabah borsa operasyonu olabilir!

Çiftçi, "Operasyonlar devam edecek. Kısaca bugün de operasyon vardı. Yarın sabaha doğru da operasyon olabilir. Operasyonlar devam edecek. Biz ‘devlet unutmaz, uyutmaz’ diyoruz" ifadelerini kullandı.

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