TSPB'den sermaye piyasalarındaki önlemlere yönelik destekleyici açıklama!

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), son günlerde yaşanan piyasalardaki dalgalanmalara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. TSPB, bugün alınan kararlar neticesinde yapılan düzenlemeleri desteklediklerini aktardı.

TSPB tarafından yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan Yatırım Fonları Rehberi ile başlayan süreçte, başta SPK olmak üzere Borsa İstanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, birliğimiz ve diğer paydaşlarımızın katkılarıyla hayata geçirilen düzenlemeleri destekliyor, bu düzenlemeleri sermaye piyasalarımızın daha güvenli işleyişine katkı sağlayacak önemli adımlar olarak değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Piyasalardaki temerrüt paniğinin nedeni belli oldu! Finansal İstikrar Komitesi açıkladı

Son günlerde piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından bugün alınan kararların desteklendiği bildirilen açıklamada, "Söz konusu kararların piyasaya duyulan güvenin güçlendirilmesine ve istikrarın korunmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz." denildi.

TSPBden sermaye piyasalarındaki önlemlere yönelik destekleyici açıklama!

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI