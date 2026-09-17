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Tur iptal edildi, cebinden fazladan 34 bin 825 TL çıktı! Tüketiciler için emsal niteliğinde karar

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Tur iptal edildi, cebinden fazladan 34 bin 825 TL çıktı! Tüketiciler için emsal niteliğinde karar
Başlık ResmiTur iptal edildi, cebinden fazladan 34 bin 825 TL çıktı! Tüketiciler için emsal niteliğinde karar

Tüketici Hakem Heyeti, Kayseri'de satın aldığı paket turun iptal edilmesinin ardından başka bir tura yönlendirilen tüketiciden alınan 34 bin 825 liralık ücret farkının iade edilmesine karar verdi.

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan Şerife Erdoğdu, ailesiyle Ege Bölgesi'ni kapsayan gezi programına katılmak üzere 31 Ocak'ta bir seyahat acentesi aracılığıyla rezervasyon yaptırdı.

34 BİN TL FAZLA PARA ÖDEMEK ZORUNDA KALDI

Gezinin başlamasına kısa bir süre kala Erdoğdu'nun satın aldığı paket tur şirket tarafından iptal edilerek, ödediği 65 bin 175 lira iade edildi.

Daha sonra firmanın sunduğu alternatif tura yönlendirilen Erdoğdu, 34 bin 825 lira fazla para ödeyerek 100 bin liralık başka bir tura katıldı.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ'NE BAŞVURDU

Bir arkadaşından ödediği farkın tüketici mevzuatına aykırı olduğunu öğrenen Erdoğdu, tutarın iade edilmesi talebiyle Kocasinan İlçe Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

İlçe Tüketici Hakem Heyetince yapılan incelemede, paket turun şirket tarafından iptal edilmesinin tüketiciden kaynaklanmadığı, acente tarafından alınan fiyat farkının mevzuata aykırı olduğu kanaatine varıldı.

Hakem heyetince yapılan değerlendirme sonucu, tüketiciden haksız yere tahsil edilen 34 bin 825 liranın firma tarafından tüketiciye iade edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

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TATİLİNİN AKSAMAMASI İÇİN MECBUR KALDI

Şerife Erdoğdu, turun iptal edilmesinde kendisinden kaynaklanan bir durum bulunmadığını belirterek, yeni tur için alınan ücret farkına itiraz ettiğini söyledi.

Şirket yetkililerinin söz konusu ücretin alınmaması halinde zarara uğrayacaklarını ve mali açıdan zor durumda kalacaklarını söylediklerini anlatan Erdoğdu, tatil planının aksamaması için ücret farkını ödeyerek ailesiyle tura katıldığını ifade etti.

Erdoğdu, daha sonra tüketici hakları konusunda araştırma yaptığını ve tüketici danışma hattından bilgi aldığını kaydetti.

Sürecin doğru şekilde yürütülmesi amacıyla avukat arkadaşından da danışmanlık aldığını dile getiren Erdoğdu, tatilden döndükten sonra elindeki belgeleri toparlayarak şikayet dilekçesini hazırladığını ve e-Devlet üzerinden başvuruda bulunduğunu belirtti.

"FIRSATÇILARA FIRSAT VERMEMİŞ OLMAK GÜZEL BİR HİS"

Başvurusunun yaklaşık 2 ay içerisinde sonuçlandığını ve kendisine gönderilen tebligatta haklı bulunduğunun bildirildiğini ifade eden Erdoğdu, şöyle devam etti:

"Benim için aslında maddi bir kazanımdan çok manevi bir kazanım gibi oldu. Haklı olduğumu bilmek, bunun mücadelesini vermek ve sonunda kazanıyor olmak tabii ki insana kendini iyi hissettiriyor. Fırsatçılara fırsat vermemiş olmak, bundan sonra hizmet kalitelerini daha da artıracaklarını düşünmek güzel bir his. Başta uğraşmaya değmez diye düşündüm. Açıkçası haklı bulunur muyum, bulunmaz mıyım gibi endişelerim de vardı ama sonrasında kaybedecek bir şeyim olmadığını görünce denemek istedim. Zaten bu sıfır maliyetle yapılabilen bir şey. e-Devlet üzerinden tüm vatandaşlar çok kolay bir şekilde şikayet dilekçelerini oluşturup gerekli belgeleri de sisteme yükleyerek başvuruda bulunabilirler."

"PAKET TUR SÖZLEŞMESİ TÜKETİCİYİ KORUYAN BİR SÖZLEŞMEDİR"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de paket tur sözleşmelerinde tüketiciden kaynaklanmayan değişikliklerde tüketicilerin korunmasına yönelik hükümlerin bulunduğuna dikkati çekti.

Özellikle tatil sezonu öncesinde tüketicilerden sonradan ek ücret talep edilmesine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Şahin, bazı tur şirketlerinin tüketicilerden aylar öncesinde tahsil ettikleri bedelleri kullandıktan sonra tatil dönemine yakın tarihlerde iptal veya değişiklik yoluna gidebildiğini söyledi.

Şahin, bu uygulamaların tüketiciler açısından mağduriyet oluşturabileceğini ve sektöre duyulan güveni zedeleyebileceğini dile getirdi.

Tüketicilerin paket tur satın alırken sözleşmenin bir örneğini mutlaka almaları ve saklamaları gerektiğini kaydeden Şahin, yapılan her ödemenin ve sonradan talep edilen ek ücretlerin belgelenmesinin de hak arama sürecinde önem taşıdığını ifade etti.

Tüketicilerin, uğradıkları haksızlıkların miktarı küçük olduğu gerekçesiyle hak aramaktan vazgeçmemesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Tüketici kendisine sunulan hizmetin ne olduğunu bilip, sonra altına imza attığı kağıtta nelerin yazıldığını okuduktan sonra asla kandırılacakları bir durum yok. Karşı taraf kandırırsa da parasını geri alma hakkı var. Bu anlamda paket tur sözleşmesi tüketiciyi koruyan bir sözleşmedir." ifadelerini kullandı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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