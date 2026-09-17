Ayasofya'nın görünmeyen tünellerinde restorasyon var! Bakan Ersoy'dan dikkat çeken açıklamalar

Kahramanmaraş'ta gazetecilerin sorularını cevaplayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Camii hakkında önemli bilgiler verdi. Ayasofya'nın altındaki tünellerde de restorasyonun devam ettiğini söyleyen Ersoy, yaklaşık 9 kilometreye kadar uzanan bölümler olduğunu ifade etti. Arkeolojik keşifler hakkında da konuşan Ersoy henüz açıklanmayan 8 alanın olduğunu söyledi. İşte dikkat çeken detaylar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımlardan birini yaşayan Kahramanmaraş'ta kültür coşkusu meydana getirdi.

Kültür Yolu Festivali kapsamında bölgede depremde hasar gören kültür varlıklarının restorasyonlarına dikkat çekildi.

Programda Tgrthaber.com Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay'ın bulunduğu gazetecilerle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kültür ve sanat gündemine dair soruları cevapladı.

Ayasofyanın görünmeyen tünellerinde restorasyon var! Bakan Ersoydan dikkat çeken açıklamalar "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

AYASOFYA'NIN GİZEMLİ ALANLARI DA GÜÇLENDİRİLİYOR

Ayasofya’nın altında geniş yer altı galerileri, geçitler ve tüneller bulunduğunu belirten Ersoy, yaklaşık 9 kilometreye kadar uzanan bölümlerden söz edildiğini aktardı.

Bazı noktalarda çökmeler ve geçişi engelleyen alanlar bulunduğunu söyleyen Ersoy, bu bölümlerde temizlik ve düzenleme çalışmalarında önemli ilerleme sağlandığını ifade etti. Çamur ve balçığın uzaklaştırılması, nemin kontrol altına alınması ve yapısal güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Önceliklerinin restorasyon, temizlik, güçlendirme ve bilimsel incelemeleri tamamlamak olduğunu vurgulayan Ersoy, çalışmaların ardından güvenli ve uygun bölümlerin ziyarete açılmasının gündeme gelebileceğini söyledi. Böyle bir imkân oluşması hâlinde Ayasofya’nın bugün ziyaretçilerin göremediği önemli bir tarihî katmanının turizme kazandırılabileceğini belirtti.

Ayasofyanın görünmeyen tünellerinde restorasyon var! Bakan Ersoydan dikkat çeken açıklamalar

2027 YILINDA BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANACAK

Kubbedeki ana çalışmalar için en az bir yıllık yoğun bir süreç öngördüklerini belirten Ersoy, cephelerde birden fazla noktada eş zamanlı çalışılabildiği için daha hızlı ilerleme sağlanabildiğini anlattı.

Genel hedeflerinin 2027 yılı sona ermeden Ayasofya’nın dış görünümünün çok büyük ölçüde eski hâline dönmesi olduğunu açıklayan Ersoy, bu aşamada iskelelerin önemli bölümünün sökülmüş ve cephe çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanmış olmasını planladıklarını söyledi.

Ersoy, yapının alt katlarında ve görünmeyen bölümlerinde ise çalışmaların devam edebileceğini ifade etti.

Ayasofyanın görünmeyen tünellerinde restorasyon var! Bakan Ersoydan dikkat çeken açıklamalar

Bakanlığın çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2027’de 32 şehirde düzenleneceğini ifade etti.

Deprem bölgesindeki kültürel mirasın yeniden ayağa kaldırılması için yaklaşık 34 milyar liralık yatırım programı yürüttüklerini vurguladı.

İşte o görüşmeden dikkat çeken diğer başlıklar:

Ayasofyanın görünmeyen tünellerinde restorasyon var! Bakan Ersoydan dikkat çeken açıklamalar

ULU CAMİİ ÇEVRESİNDEKİ TARİHÎ DOKU AYAĞA KALKIYOR

Kahramanmaraş’ta Ulu Camii çevresindeki tarihî dokunun korunması ve yeniden ayağa kaldırılması için yerel yönetimlerle birlikte çalıştıklarını belirten Ersoy, eski konakların bulunduğu alanda ilk etapta 10 yapının belirlendiğini açıkladı.

Ayasofyanın görünmeyen tünellerinde restorasyon var! Bakan Ersoydan dikkat çeken açıklamalar

Restorasyona bu konaklarla başlanacağını ifade eden Ersoy, Ulu Camii’nden yukarı doğru uzanan bölgede belediyelerin de çalışmalar yürüteceğini söyledi. Karşı taraftaki kentsel dönüşüm alanlarıyla birlikte kalan bölgelerin tamamlanmasının, tarihî dokunun bütünlük içinde yeniden ortaya çıkarılmasını sağlayacağını anlattı.,

Ayasofyanın görünmeyen tünellerinde restorasyon var! Bakan Ersoydan dikkat çeken açıklamalar

DEPREM BÖLGESİNE 34 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Depremden etkilenen illerde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Ersoy, tamamlanan, devam eden ve planlanan çalışmaların toplam yatırım tutarının yaklaşık 34 milyar lira olduğunu bildirdi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 79 işi tamamladığını, 17 işte çalışmaların sürdüğünü belirten Ersoy, projelendirmesi tamamlanan 4 yeni işin de ihale süreçlerinin başlayacağını söyledi.

Ayasofyanın görünmeyen tünellerinde restorasyon var! Bakan Ersoydan dikkat çeken açıklamalar

Bu çalışmalar için yaklaşık 12,2 milyar liralık kaynak ayrıldığını aktaran Ersoy; müzeler, kütüphaneler, gastronomi merkezleri ve kültürel etkinlik alanları gibi vatandaşların doğrudan yararlandığı yapıların yeniden hizmete kazandırıldığını ifade etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki 678 tescilli eserin 301’inin depremde hasar görmediğini, 377’sinin ise farklı düzeylerde hasar aldığını belirten Ersoy, bunların 209’unun tamamlanarak yeniden kullanıma açıldığını söyledi.

“Yıl sonuna kadar 58 eseri daha tamamlamayı hedefliyoruz. Eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında peyderpey açılışlarını gerçekleştireceğiz. Kalan 110 eseri de 2027 yılının ilk altı ayında tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz.”

Böylece 2026’nın kalan döneminde ve 2027’nin ilk yarısında toplam 168 eserin daha tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışmaları için yaklaşık 22 milyar liralık bütçe öngörüldüğünü kaydetti. Bunun 12 milyar liradan fazlasının kullanıldığını, kalan bölümün de 2027’nin ilk yarısına kadar restorasyon çalışmalarına aktarılmasının planlandığını söyledi.

Ayasofyanın görünmeyen tünellerinde restorasyon var! Bakan Ersoydan dikkat çeken açıklamalar

TARİHÎ YAPILARIN RESTORASYONUNA 5 MİLYON LİRAYA KADAR HİBE

Deprem bölgesinde özel mülkiyette bulunan tarihî konaklar, evler ve diğer tescilli yapılar için de destek sağladıklarını anlatan Ersoy, deprem sonrasında yapılan mevzuat değişikliğiyle vatandaşların restorasyon projelerinin Bakanlık tarafından ücretsiz hazırlanabildiğini belirtti.

Projesini hazırlatmak isteyenlere 750 bin liraya kadar proje desteği verilebildiğini aktaran Ersoy, alınan 1.297 proje başvurusunun büyük bölümünde çalışmaların tamamlandığını veya tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Projenin ardından uygulama yardımına geçildiğini ve hasarın durumuna göre 5 milyon liraya kadar destek sağlandığını vurgulayan Ersoy, “Bu bir kredi değil. Doğrudan hibe.” dedi.

Ersoy, 300’ün üzerinde yapı sahibinin proje aşamasını tamamlayıp uygulama sözleşmesini imzalayarak restorasyon sürecine geçtiğini bildirdi.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ 2027’DE 32 ŞEHİRDE

Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni 2027’de 32 şehirde gerçekleştireceklerini açıklayan Ersoy, son 6 şehrin de programa dahil edilmesiyle bütün büyükşehirleri kapsama hedefine ulaşacaklarını söyledi.

Programdaki şehirlerin 30’unun büyükşehir olduğunu belirten Ersoy, Nevşehir ve Çanakkale’nin ise alan başkanlıklarının bulunduğu, özel kültürel önem taşıyan iki şehir olarak festivalde yer aldığını ifade etti.

Bu 32 şehrin Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 65’ini kapsadığını belirten Ersoy, festivalin temel hedeflerinden birinin vatandaşların kültür ve sanata erişimini artırmak olduğunu vurguladı.

“LEZZET NOKTALARI” İLE TÜRKİYE’NİN GASTRONOMİK MİRASI YAŞATILIYOR

Gastronominin festivalin en önemli ayaklarından biri hâline geldiğini belirten Ersoy, Türkiye’nin güçlü mutfak birikimine rağmen bazı şehirlerde geleneksel reçetelerin unutulmaya yüz tuttuğuna işaret etti.

Şefleri ve gastronomi profesyonellerini sürece dahil ederek “Lezzet Noktaları” modelini oluşturduklarını anlatan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile yürütülen çalışma kapsamında belirlenen işletmelere Lezzet Noktası tabelaları verildiğini söyledi.

Bu işletmelere festival döneminde ve sonrasında GoTürkiye üzerinden yönlendirme yapıldığını belirten Ersoy, seçilen restoranlarda önemli bir ekonomik hareketlilik oluştuğunu kaydetti. Ersoy, “Amacımız yalnızca restoranın cirosunu artırmak değil; o şehrin gastronomik mirasını gelecek nesillere aktarmak.” diye konuştu.

Ayasofyanın görünmeyen tünellerinde restorasyon var! Bakan Ersoydan dikkat çeken açıklamalar

ARKEOLOJİK KAZILARDA 12 AYLIK ÇALIŞMA MEYVELERİNİ VERİYOR

Göbeklitepe, Karahantepe ve Türkiye’nin farklı kazı alanlarından gelen yeni buluntuların yaklaşık 8 yıldır uygulanan arkeoloji politikasının sonucu olduğunu belirten Ersoy, göreve geldiğinde kazıların önemli bölümünün yılda yaklaşık 60 gün sürdüğünü söyledi.

12 aylık kazı programının yıl boyunca kesintisiz toprak kazılması anlamına gelmediğini açıklayan Ersoy, mevsimin uygun olduğu dönemlerde kazı yapıldığını; diğer dönemlerde belgeleme, raporlama, restorasyon ve bilimsel çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı.

Kazı başkanlığı sayısının 157’den 267’ye çıktığını belirten Ersoy, yabancı kazı başkanlıklarının tamamına Türk koordinatör kazı başkanları atandığını da ifade etti.

Ayasofyanın görünmeyen tünellerinde restorasyon var! Bakan Ersoydan dikkat çeken açıklamalar

“BİLİMSEL METODOLOJİDEN TAVİZ VERMİYORUZ”

Uyguladıkları kazı modeline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, şunları söyledi:

“Biz hızlı kazı yapmıyoruz. Yoğun kazı yapıyoruz. Eskiden Efes gibi devasa bir antik kentte tek noktada 10 kişilik bir ekip çalışabiliyordu. Bugün aynı anda 10 ayrı noktada, daha büyük ekiplerle çalışma yapıyoruz. Kaynak, ekip ve ekipman sağladığınızda kazı süreci doğal olarak hızlanıyor. Ama bilimsel metodolojiden taviz vermiyoruz.”

Geleceğe Miras Projesi kapsamında yaklaşık 3-4 bin uzman, arkeolog, sanat tarihçisi ve teknik personel ile yaklaşık 6 bin işçinin sahada görev yaptığını belirten Ersoy, Türkiye’nin arkeolojik potansiyelinin henüz küçük bir bölümünün ortaya çıkarıldığını vurguladı.

Bazı alanlarda kazılan bölümün yüzde 10’un altında kaldığını kaydeden Ersoy, yaklaşık 70 yıldır kazılan Hierapolis’te bu oranın yüzde 3,5 seviyesinde olduğunu ifade etti.

TAŞ TEPELER’DE HENÜZ AÇIKLANMAYAN 8 ALAN DAHA VAR

Göbeklitepe’nin Taş Tepeler projesinin bir parçası olduğunu hatırlatan Ersoy, kamuoyuna açıklanan 12 önemli Neolitik alanın yanında henüz açıklanmayan 8 alanın daha bulunduğunu ve toplam sayının 20’ye ulaştığını söyledi.

Bölgenin Neolitik Çağ açısından dünyanın en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Ersoy, dünyanın ilk Neolitik Kongresi’ni Şanlıurfa’da gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Türkiye’nin bu alandaki araştırmalarda dünya çapında lider ülkelerden biri hâline geldiğini belirten Ersoy, Çin, Rusya, ABD ve İtalya dahil farklı ülkelerden bilim insanlarının da kazılara katıldığını, ekiplere çalışma alanı, ekipman ve destek sağladıklarını anlattı.

Göbeklitepe’nin yaklaşık 12 bin yıllık tarihinin önemine işaret eden Ersoy, daha eski buluntuların ortaya çıkmasının bilimsel olarak ihtimal dışı sayılamayacağını söyledi. Taş Tepeler hattının Şanlıurfa’dan Mardin’e ve daha güneye uzanan geniş bir Neolitik yay oluşturduğunu ifade etti.

KÜLTÜR VARLIKLARININ İADESİ İÇİN 14 ÜLKEYLE PROTOKOL

Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi için yürütülen çalışmaları da anlatan Ersoy, iade süreçlerinde hukuki dayanakların ve bilimsel kanıtların belirleyici olduğunu söyledi.

Bu süreçlerde 1906 yılını önemli bir hukuki eşik olarak nitelendiren Ersoy, söz konusu tarihten sonra yurt dışına çıkarılan eserlerde Türkiye’nin hukuki konumunun daha güçlü olduğunu, daha önce götürülen eserlerde ise izinsiz çıkarılmanın ispatının güçleştiğini ifade etti.

Özellikle ABD gibi ülkelerde davaların 8-10 yıl sürebildiğine ve milyonlarca dolarlık maliyet oluşturabildiğine işaret eden Ersoy, bu nedenle eserlerin alıcı veya geçiş ülkeleriyle ikili protokollere ağırlık verdiklerini anlattı.

Bugün 14 ülkeyle bu kapsamda anlaşma bulunduğunu belirten Ersoy, protokoller sayesinde bazı iade süreçlerinin 8-9 yıldan 7-8 aya kadar indirilebildiğini söyledi.

“SHERLOCK HOLMES GİBİ ÇALIŞAN BİR EKİBİMİZ VAR”

Kaçakçılıkla mücadele ekiplerinin müzayede evlerini, internet sitelerini ve sosyal medya hesaplarını sürekli takip ettiğini belirten Ersoy, özel kasalarda tutulan eserlerin tespitinin zor olduğunu, satışa çıkarıldıkları veya sergilendikleri anda ise harekete geçildiğini anlattı.

Ayasofyanın görünmeyen tünellerinde restorasyon var! Bakan Ersoydan dikkat çeken açıklamalar

Eserin tespit edilmesinin ardından müzayede evleri ve muhtemel alıcıların uyarıldığını aktaran Ersoy, kazı başkanları, bilim kurulları ve uzmanların eserin Anadolu kökenini ve çıkarıldığı bölgeyi bilimsel yöntemlerle ortaya koyduğunu ifade etti.

Marcus Aurelius heykelinin iade sürecini örnek gösteren Ersoy, heykelin ait olduğu alanda bulunan bir ayak parçasının eserle bilimsel olarak eşleştirildiğini, bu tür fiziksel eşleşmelerin güçlü kanıt oluşturduğunu söyledi.

Türkiye’nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede UNESCO ve uluslararası platformlarda örnek gösterildiğini belirten Ersoy, başka ülkelerin de Türkiye’nin takip ve iade süreçlerindeki deneyiminden yararlanmak istediğini aktardı. Ortak hareket eden ülke sayısının artmasının yasa dışı kültür varlığı ticaretini zorlaştıracağını kaydetti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: HABER MERKEZİ