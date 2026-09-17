Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Yeni Parti ve DEM Parti operasyonları istemiyor! Ailenin korunmasına karşılar

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yeni Parti ve DEM Parti operasyonları istemiyor! Ailenin korunmasına karşılar
Başlık ResmiYeni Parti ve DEM Parti operasyonları istemiyor! Ailenin korunmasına karşılar

Muhalefet partileri, aile kurumunun ve toplumun ortak ahlaki değerlerinin korunması maksadıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ailem Güvende" operasyonlarından rahatsız oldu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Yeni Parti kurmayları, operasyon kapsamında gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamalar ile bazı kişi ve kuruluşlara yönelik erişim engellerine tepki gösterirken, uygulamaların bireysel suçlarla sınırlı olmadığını, belirli bir kimlik, yönelim ve hayat tarzının hedef alındığını savundu. Parti yönetiminden peş peşe gelen açıklamalarda operasyonlar "hukuk dışı saldırı", "algı operasyonu" ve "nefret kampanyası" olarak nitelendirildi.

Yeni Parti ve DEM Parti operasyonları istemiyor! Ailenin korunmasına karşılar
Başlık ResmiYeni Parti ve DEM Parti operasyonları istemiyor! Ailenin korunmasına karşılar

LGBT DERNEKLERİNE SAHİP ÇIKTILAR

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre "İnsanların cinsel eğilimlerine, tercihlerine yönelik topyekûn bir cezalandırma aracı olarak yargı sopasının kullanılmasını doğru bulmadığımızın altını çizmek isteriz" diyerek LGBT derneklerine sahip çıktı.

Yeni Parti ve DEM Parti operasyonları istemiyor! Ailenin korunmasına karşılar
Başlık ResmiYeni Parti ve DEM Parti operasyonları istemiyor! Ailenin korunmasına karşılar

DEM DE RAHATSIZ OLDU

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da LGBT temizliğinden rahatsız oldu. Hatimoğulları "LGBTİ+'lar bu toplumun da hayatın da parçasıdır. Onları tehdit görmek, nefret suçlarının hedefi hâline getirmek, gözaltı ve tutuklamalarla örgütlenmelerini kriminalize etmeye çalışmak antidemokratiktir ve kabul edilemez" dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Sapkın derneklerin tek hedefi ahlaksızlık değil! LGBT fonu iç savaş için
GÜNDEM

Sapkın derneklerin tek hedefi ahlaksızlık değil! LGBT fonu iç savaş için

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki ise "Aileniz sizin olsun" diyerek "Kimin nasıl yaşayacağına, kimin kiminle yan yana duracağına, kimin örgütleneceğine sizin düşmanca ahlak anlayışınız karar vermeyecek" ifadelerini kullandı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
LGBT FONU İÇ SAVAŞ İÇİN!
LGBT FONU İÇ SAVAŞ İÇİN!
Sapkın derneklerin tek hedefi ahlaksızlık değil
TARLADA 5, MARKETTE 100 TL!
TARLADA 5, MARKETTE 100 TL!
Zincire halka eklendi fiyatlar katlandı
HUSİLER CEPHEYİ BÜYÜTÜYOR
HUSİLER CEPHEYİ BÜYÜTÜYOR
Bütün dengeler bir anda değişiyor
AİLENİN KORUNMASINA KARŞILAR
AİLENİN KORUNMASINA KARŞILAR
Yeni Parti ve DEM Parti operasyonları istemiyor!
İKİ YÜZLÜ KANARYA
İKİ YÜZLÜ KANARYA
Avrupa'da bileği bükülmüyor, ligde darmadağın
GIDA TERÖRÜ VAR MIYMIŞ?
GIDA TERÖRÜ VAR MIYMIŞ?
Milyonları etkileyen tezgâh deşifre oldu
'ÖNCE ÇIK, BUNUN HESABINI VER'
'ÖNCE ÇIK, BUNUN HESABINI VER'
Aziz Yıldırım'dan ünlü yorumcuya yaylım ateşi!
FED KARARI SİNİRLENDİRDİ
FED KARARI SİNİRLENDİRDİ
Trump: Faizi hemen düşürün
PERSONEL ÇOK, HİZMET YOK!
PERSONEL ÇOK, HİZMET YOK!
Okul temizliği için üç formül masada
DIŞ DESTEKLER KONTROL EDİLMELİ!
DIŞ DESTEKLER KONTROL EDİLMELİ!
LGBT’yi istihbarat örgütleri besliyor
ARACI SAYISI DÜŞECEK
ARACI SAYISI DÜŞECEK
Hal Yasası’nın yeni dönemde çıkarılması bekleniyor
İPHONE 17'Yİ GERİDE BIRAKTI
İPHONE 17'Yİ GERİDE BIRAKTI
En çok satan telefon serisi belli oldu
FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
Üç yıl sonra ilk gerçekleşti
SALDIRILAR DERHAL SONA ERMELİ
SALDIRILAR DERHAL SONA ERMELİ
Dışişleri: Mekke'nin hedef alınmasını kınıyoruz
"ENFLASYON ÇOK YÜKSEK"
Fed faiz artırdı, Başkan Warsh konuştu
"PISA'DA OKULLARI BİZ SEÇTİK"
OECD direktörü gazetemize açıkladı!
TURNE GELİRİ GAZZE'YE
TURNE GELİRİ GAZZE'YE
Bağışıyla Sheeran ve Kraft'a meydan okudu!
BUNUN ADINA 'HOŞGÖRÜ' DEDİ
BUNUN ADINA 'HOŞGÖRÜ' DEDİ
Pişkin açıklamalar! "Dünyanın en ahlaklı ordusuyuz"
FED KARARINA DAYANAMADI!
FED KARARINA DAYANAMADI!
Altında ibre tersine döndü
PİYASADAN TOPLATILIYOR
PİYASADAN TOPLATILIYOR
Bir peluş anahtarlıkta üç ayrı risk! Bakanlık devrede
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Aileyi hedef alan derneklere yapılan dış destekler kontrol edilmeli! LGBT’yi istihbarat örgütleri besliyor
LGBT’yi istihbarat örgütleri besliyor
Kaydet
Sapkın derneklerin tek hedefi ahlaksızlık değil! LGBT fonu iç savaş için
Sapkın derneklerin tek hedefi ahlaksızlık değil! LGBT fonu iç savaş için
Kaydet
İMİB Başkanı Metin Çekiç uyardı: Madenci aramayı bıraktı ruhsat sayısı sert düştü
Madenci aramayı bıraktı ruhsat sayısı sert düştü
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.