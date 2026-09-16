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Ekonomi

Fed’den üç yıl sonra ilk faiz artırımı

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Fed’den üç yıl sonra ilk faiz artırımı
Başlık ResmiFed’den üç yıl sonra ilk faiz artırımı

Fed, piyasaların yakından takip ettiği faiz kararını açıkladı. Banka beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti.

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Amerikan Merkez Bankası (Fed) faizleri 25 baz puan artırdı. Bankanın uyguladığı politika faizi bandı yüzde 3,75-4 seviyesine çıktı.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz artırım kararının oy birliğiyle alındığı bildirildi.

YURT İÇİ HARCAMALAR DİRENÇLİ

Ekonomik faaliyetin sağlam bir hızda genişlediğine işaret edilen açıklamada, kısmen jeopolitik gelişmeler nedeniyle belirsizliğin yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesine rağmen yurt içi harcamaların dirençli seyrettiği kaydedildi.

Açıklamada, verimlilik artışının güçlü, sermaye yatırımlarının ise sağlam olduğu belirtilerek, istihdam artışlarının iş gücündeki artışla aynı hızda olduğu ve işsizlik oranının önemli ölçüde değişmediği aktarıldı.

Enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bugünkü politika hamlesi, Komite'nin yüzde 2'lik hedefine daha zamanlı bir dönüşü destekleyecektir. Komite, fiyat istikrarını sağlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Fed’den üç yıl sonra ilk faiz artırımı
Başlık ResmiFed’den üç yıl sonra ilk faiz artırımı

BİR ARTIŞ DAHA OLACAK

Fed yetkilileri, 16 yetkilinin bu yıl en az bir ilave artış öngörmesiyle birlikte yılın ilerleyen dönemlerinde ek bir faiz artışına daha işaret etti.

Yetkililer, karar metninde enflasyona atıfta bulunarak, "Bugünkü politika adımı, komitenin yüzde 2'lik hedefine daha zamanında dönülmesini destekleyecektir" ifadelerine yer verdi.

Faiz kararının oybirliğiyle alınmasının ardından piyasaların odağı, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın basın toplantısında gelecek dönemin faiz patikasına ilişkin vereceği mesajlara çevrildi.

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Fed, politika faizinde geçen yıl eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puan indirime gitmesinin ardından bu yılın ilk beş toplantısında da politika faizini sabit tutmuştu.

Son dönemde ülkede iş gücü piyasasının güçlü, enflasyonun ise hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğine işaret eden veriler, faiz artışı beklentilerini güçlendirmişti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Banka, en son Temmuz 2023’te yüksek enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmişti.

Fed’den üç yıl sonra ilk faiz artırımı
Başlık ResmiFed’den üç yıl sonra ilk faiz artırımı

TRUMP 'DÜŞÜRÜN' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü ABD’nin dünyadaki en düşük borçlanma maliyetlerine sahip olması gerektiği yönündeki görüşünü yinelemişti.

Trump, "Hangi formülü kullanırlarsa kullansınlar, dünyanın en düşük faiz oranını ödemeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Fed’den üç yıl sonra ilk faiz artırımı
Başlık ResmiFed’den üç yıl sonra ilk faiz artırımı

Jerome Powell’ın yerine Warsh’ı Fed başkanlığına atamasından bu yana Fed’e yönelik eleştirilerinin dozunu önemli ölçüde azaltan ABD Başkanı, Warsh’ın, “çok siyasi” olmakla suçladığı diğer Fed yetkilileri tarafından faizleri artırması için baskı altında tutulduğunu dahi öne sürmüştü.

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Ancak Warsh, Ağustos ayı sonlarında yaptığı bir konuşmada, temel fiyat baskılarının anlamlı ölçüde iyileşmediğini ve enflasyonun merkez bankasının yüzde 2’lik hedefine doğru ilerlediğine ilişkin yeni güvenceler alınmaması halinde Fed’in “yapması gereken işler” olduğunu açıkça belirtmişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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