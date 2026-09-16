Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Fenerbahçe gün gün açıkladı: Asensio'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Fenerbahçe gün gün açıkladı: Asensio'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde 2, Süper Lig'de 3 maçı kaçıran Marco Asensio'nun bireysel çalışmalarını sürdürdüğü belirtti. İspanyol futbolcunun, Kadıköy'de 20 Eylül'de oynanacak Eyüpspor maçının kadrosunda yer alacağı duyuruldu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Sarı-lacivertli kulüp, sakatlığı sebebiyle 22 Ağustos'tan bu yana forma giyemeyen İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

17 Eylül ve 18 Eylül’de antrenmanların bir bölümüne takımla katılacak İspanyol 10 numaranın, 19 Eylül’de takım idmanlarına tam katılım sağlayacağı ve bir gün sonra Eyüpspor maçı kadrosunda olacağı belirtildi.

Marco Asensio, bu sezon 7 maçta 343 dakika süre aldı.
Başlık ResmiMarco Asensio, bu sezon 7 maçta 343 dakika süre aldı.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"22 Ağustos 2026 tarihinde Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlık yaşayan futbolcumuz Marco Asensio’nun tedavisi, sağlık ekibimiz tarafından planlanan program doğrultusunda titizlikle yürütülmüştür. Oyuncumuz, tedavisi devam ederken maç kadrosuna dönebilecek fiziksel seviyeye ulaşmak için bireysel antrenmanlarını sürdürmüştür. Bugün yapılan tetkikler ve sağlık değerlendirmeleri sonucunda, maç kadrosunda yer almasına engel bir durum bulunmadığı tespit edilmiştir. Marco Asensio, 17 ve 18 Eylül’de antrenmanların bir bölümüne takımla katılarak, bireysel çalışmalarını sürdürecektir. 19 Eylül’de takım antrenmanlarına tam katılım sağlayacak olan futbolcumuz, 20 Eylül 2026 tarihinde Eyüpspor ile oynayacağımız karşılaşmanın kadrosunda yer alacaktır."

ÖNERİLEN HABERLER
İsmail Kartal
SPOR

İsmail Kartal'dan sürpriz Eyüpspor hamlesi: İlk defa bu 11'i deneyecek
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
KURTLAR VADİSİ MERCEK ALTINDA
KURTLAR VADİSİ MERCEK ALTINDA
FETÖ incelemesi başlatıldı
DOĞU-BATI AYRIMI KALKIYOR!
DOĞU-BATI AYRIMI KALKIYOR!
Hâkim ve savcı atamalarında yeni dönem
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
9 MİLYAR LİRALIK OPERASYON
9 MİLYAR LİRALIK OPERASYON
Jandarmadan 5 ilde suç örgütlerine büyük darbe
F.BAHÇE GÜN GÜN AÇIKLADI
F.BAHÇE GÜN GÜN AÇIKLADI
Asensio'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu
200 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ!
200 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ!
İhtiyaç finansmanında son durum
KARTAL'DA TROSSARD GELİŞMESİ
KARTAL'DA TROSSARD GELİŞMESİ
Marsilya maçı öncesi kötü haberi Italiano duyurdu
KAAN VE HÜRJET'TE KRİTİK EŞİK
KAAN VE HÜRJET'TE KRİTİK EŞİK
ABD'li şirket Türkiye planını açıkladı
DOĞAN'DAN DERBİ CEVABI
DOĞAN'DAN DERBİ CEVABI
"Galatasaray yanlış yaptı" dedi, iddialı sözler geldi
X-RAY'DEKİ AYRINTI ELE VERDİ
X-RAY'DEKİ AYRINTI ELE VERDİ
Elazığ'daki çifte cinayeti JASAT çözdü
BAKAN ERSOY AÇIKLADI
BAKAN ERSOY AÇIKLADI
Deprem bölgesinde yüzlerce eser ihya edildi
EN AZ 67 ÖLÜ VAR
EN AZ 67 ÖLÜ VAR
Sudan'da altın madeninde göçük!
F1 2027 TAKVİMİ AÇIKLANDI
F1 2027 TAKVİMİ AÇIKLANDI
Türkiye Grans Prix'si, 1-3 Ekim'de İstanbul'da
ANTALYA’DA AİLE FACİASI
ANTALYA’DA AİLE FACİASI
Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kurşun yağdırdı
AVRUPA ÜLKESİNDE ALARM
AVRUPA ÜLKESİNDE ALARM
Savunma Bakanı'nın mahallesi ablukaya alındı
REIS İÇİN BÜYÜK ÜZÜNTÜ
REIS İÇİN BÜYÜK ÜZÜNTÜ
"Herkesi yeniden şampiyonluğa inandırdı"
YARGITAY'DAN PEŞİN KİRA KARARI
YARGITAY'DAN PEŞİN KİRA KARARI
Ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor
150 UÇAKTA KRİTİK VİRAJ
150 UÇAKTA KRİTİK VİRAJ
Erdoğan-Trump görüşmesine günler kala imza trafiği!
"YIL SONUNA KADAR..."
MÜSİAD faiz indirim beklentisini açıkladı
BÖLGEDE YÜKSEK TANSİYON!
BÖLGEDE YÜKSEK TANSİYON!
Umman Denizi'nde iki savaş gemisi çarpıştı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Geceleri bacak ağrısından sabahlıyordu! 15 yıllık çilesi 2 saatte sona erdi
Geceleri bacak ağrısından sabahlıyordu! 15 yıllık çilesi 2 saatte sona erdi
Kaydet
16 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl, kim kazandı?
16 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl, kim kazandı?
Kaydet
Yapay zekâya yazdı, polis kapısına dayandı! Oğlunu öldürme planı kan dondurdu
Yapay zekâya yazdı, polis kapısına dayandı!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.