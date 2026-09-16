Fenerbahçe gün gün açıkladı: Asensio'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde 2, Süper Lig'de 3 maçı kaçıran Marco Asensio'nun bireysel çalışmalarını sürdürdüğü belirtti. İspanyol futbolcunun, Kadıköy'de 20 Eylül'de oynanacak Eyüpspor maçının kadrosunda yer alacağı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüp, sakatlığı sebebiyle 22 Ağustos'tan bu yana forma giyemeyen İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

17 Eylül ve 18 Eylül’de antrenmanların bir bölümüne takımla katılacak İspanyol 10 numaranın, 19 Eylül’de takım idmanlarına tam katılım sağlayacağı ve bir gün sonra Eyüpspor maçı kadrosunda olacağı belirtildi.

Marco Asensio, bu sezon 7 maçta 343 dakika süre aldı.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22 Ağustos 2026 tarihinde Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlık yaşayan futbolcumuz Marco Asensio’nun tedavisi, sağlık ekibimiz tarafından planlanan program doğrultusunda titizlikle yürütülmüştür. Oyuncumuz, tedavisi devam ederken maç kadrosuna dönebilecek fiziksel seviyeye ulaşmak için bireysel antrenmanlarını sürdürmüştür. Bugün yapılan tetkikler ve sağlık değerlendirmeleri sonucunda, maç kadrosunda yer almasına engel bir durum bulunmadığı tespit edilmiştir. Marco Asensio, 17 ve 18 Eylül’de antrenmanların bir bölümüne takımla katılarak, bireysel çalışmalarını sürdürecektir. 19 Eylül’de takım antrenmanlarına tam katılım sağlayacak olan futbolcumuz, 20 Eylül 2026 tarihinde Eyüpspor ile oynayacağımız karşılaşmanın kadrosunda yer alacaktır."

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