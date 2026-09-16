Brezilya’da 36 yaşındaki bir çiftçinin, 8 yaşındaki oğlunu öldürme, farklı noktalara saldırı düzenleme ve ardından intihar etme planlarını yaklaşık iki ay boyunca ChatGPT’ye anlattığı öne sürüldü. OpenAI’ın mesajlardaki ifadeler nedeniyle FBI’ı bilgilendirmesinin ardından Brezilya polisi harekete geçerek şüpheliyi gözaltına aldı.

BBC News Brazil’in ulaştığı mesajlara göre 36 yaşındaki çiftçi, iki ay boyunca ChatGPT ile gerçekleştirdiği sohbetlerde oğluna ve başka kişilere yönelik şiddet planlarından söz etti.

O MESAJLAR YAPAY ZEKAYA TAKILDI

Şüphelinin mesajlarından birinde, "Ona beni ve oğlumu öldürmesi için 50.000 teklif ettim, ama çocuk olduğu gerekçesiyle reddetti." ifadelerini kullandığı belirtildi. Bir başka mesajında ise "İnsanları öldürme arzusunun nereden geldiğini öğrenmek istedim. Başka bir insanın acı çekmesini görmek hoşuma gidiyor." dediği aktarıldı.

Yapay zekâya yazdı, polis kapısına dayandı! Oğlunu öldürme planı kan dondurdu

OKULLARI VE POLİSLERİ DE HEDEF ALDI

Polisin aktardığına göre şüpheli, ChatGPT ile yaptığı görüşmelerde okul, kilise ve polis memurlarına yönelik muhtemel saldırılardan da bahsetti. Mesajlardan birinde, "Bir ateşli silah alıp polise ateş etmeyi düşünüyorum, böylece tepki verip beni öldürsünler. Bu benim için harika ve iyi olurdu." ifadelerinin yer aldığı bildirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ AŞMAK İÇİN BUNU DA YAPMIŞ

Brezilya makamlarının incelemesinde şüphelinin zehirli maddeler hakkında araştırmalar yaptığı ve sohbet robotunun güvenlik önlemlerini aşmak amacıyla sorularını farklı şekillerde yeniden yönelttiği öne sürüldü. Evinde yapılan aramada ise tanımlanamayan maddeler bulunan dört şişe ile düğüm halindeki bir ip ele geçirildi.

Yapay zekâya yazdı, polis kapısına dayandı! Oğlunu öldürme planı kan dondurdu

KISKIVRAK YAKALANDI

Brezilya Adalet Bakanlığı’nın harekete geçmesiyle şüpheli, 19 Haziran’da São Gabriel da Palha kırsalında tutuklandı. Şüpheli, oğluna zarar verme niyetini reddederken avukatı Pedro Paulo Pessi de "Yapay zekâ ile konuşmak ve saçma şeyler söylemek suç olursa, herkes hapse girer" ifadelerini kullandı. Şüpheli, soruşturmadaki gecikmeler nedeniyle 54 gün sonra, 13 Ağustos’ta serbest bırakıldı.

Olay, yapay zekâ şirketlerinin potansiyel suçları yetkililere bildirmesiyle ilgili hukuki tartışmaları da beraberinde getirdi. Polis, OpenAI’dan kullanıcının bilgileri ve mesajlarını aldığını ancak ChatGPT’nin verdiği cevapların paylaşılmadığını açıkladı.

Yapay zekâya yazdı, polis kapısına dayandı! Oğlunu öldürme planı kan dondurdu

Ceza avukatı Maíra Fernandes ise mesajların tek başına değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Küçük bir parça olamaz, düzenlenmiş bir versiyon da olamaz. Tam konuşma olması gerekiyor." ifadelerini kullandı. OpenAI ise bir açıklamasında, "üçüncü şahıslara yönelik güvenilir ve yakın bir zarar riski" tespit edilmesi halinde kolluk kuvvetlerinin bilgilendirilebileceğini belirtti.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Tam 50 yıl saklamış! Temizlik sırasında bulduğu kutudan servet çıktı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası