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Ekonomi

AJet'ten yurt dışı uçuşlarda indirim! 19 dolardan başlayan fiyatlarla

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AJet'ten yurt dışı uçuşlarda indirim! 19 dolardan başlayan fiyatlarla
Başlık ResmiAJetten yurt dışı uçuşlarda indirim! 19 dolardan başlayan fiyatlarla

AJet'in yurtdışı bilet kampanyası başladı. Bugün saat 11.00'den itibaren satışa sunulan kampanyalı biletler, Türkiye çıkışlı uçuşlarda vergiler hariç 19 dolardan, Türkiye varışlı seçili hatlarda ise 9, 19 ve 29 eurodan başlayan fiyatlar sunulacak.

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Kampanyalı biletler Türkiye çıkışlı uçuşlarda vergiler hariç 19 dolardan başlayan fiyatlarla, Türkiye varışlı seçili hatlarda ise vergiler hariç 9, 19 ve 29 eurodan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.

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Bugün saat 11.00'den itibaren satışa sunulan kampanyalı biletler, 18 Eylül saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.

İndirimli biletler, 5 Ekim 2026 ile 4 Mart 2027 arasındaki seyahatlerde geçerli olacak. Türkiye varışlı uçuşlarda 11 ile 27 Aralık 2026, Türkiye çıkışlı uçuşlarda ise 29 Aralık 2026 ile 10 Ocak 2027 arası kampanya kapsamı dışında tutuldu.

AJetten yurt dışı uçuşlarda indirim! 19 dolardan başlayan fiyatlarla
Başlık ResmiAJetten yurt dışı uçuşlarda indirim! 19 dolardan başlayan fiyatlarla

KAMPANYA DAHİLİNDE EK BAGAJ FIRSATLARI

Kampanya kapsamında Flex bilet alan yolculara 5 kilogram, Premium bilet alanlara ise 10 kilogram ücretsiz ek bagaj hakkı sağlanacak.

Direkt uçuşlarda geçerli kampanyalı biletler, AJet'in internet sitesi ve mobil uygulamasının yanı sıra çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

Kampanya, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Münih, Viyana, Londra, Amsterdam, Rotterdam, Zürih, Basel, Cenevre, Brüksel, Budapeşte, Kopenhag, Stokholm, Madrid, Barselona, Milano, Roma, Paris, Lyon, Prag, Tiran, Bükreş, Priştine, Saraybosna, Üsküp, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Dammam ve Halep uçuşlarında geçerli olacak.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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