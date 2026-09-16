Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve cumhuriyet savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçtiklerini bildirdi. Buna göre atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Peki, hakim ve savcı atama sistemi nasıl olacak? Atamalarda kullanılan hizmet puanı nedir?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcı atamalarıyla ilgili atılacak adımları açıkladı. 12. Yargı Paketi'yle hayata geçirdikleri uygulamaları hatırlatan Gürlek, "akim ve cumhuriyet savcılarımızın atamalarında yeni bir sisteme geçiyoruz. " diyerek yeni sisteme dair ilk ayrıntıları paylaştı.

HAKİM-SAVCI ATAMALARI NASIL OLACAK?

Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun bugün aldığı kararla atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak, doğu-batı ayrımı kalkacak, objektif ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak.

2027 Yılı Ana Kararnamesi ile uygulanmaya başlayacak yeni sistemle emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu, hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak. Daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşlarımızın adalete güvenini güçlendiren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Hakim ve savcı atama sistemi değişti mi, hizmet puanı nedir? Hizmet puanı açıklaması geldi

HİZMET PUANI NEDİR?

Adalet Bakanlığı hizmet puanı, personelin görev yaptığı yer ve çalışma süresine göre hesaplanan, tayin ve nakil değerlendirmelerinde kullanılan puandır.

Örneğin Personel Genel Müdürlüğünün 2026 nakil ilanına göre hesaplamada:

Görev yapılan yerin bölge puanı,

O yerde geçen hizmet süresi,

Hesaplamadan düşülmesi gereken askerlik, aylıksız izin gibi süreler dikkate alınır.

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