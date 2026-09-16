Sudan'da altın madeninde göçük! En az 60 ölü var

Sudan'da bir altın madeninde meydana gelen göçükte en az 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, can kaybının artabileceğinden şüpheleniyor.

Sudan'ın Batı Kordofan bölgesinde yer alan El-Nuhud kasabasının kuzeyindeki ücra bir bölgede bulunan altın madeninde göçük meydana geldi.

Sudanda altın madeninde göçük! En az 60 ölü var

EN AZ 60 ÖLÜ

En az 60 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, can kaybının artabileceğinden endişelenildiği kaydedildi.

Sudan ordusu ile çatışma halinde olan paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) kontrolündeki Batı Kordofan'da altın madenciliği önemli bir gelir kaynağı olarak biliniyor. Sudan, Afrika'nın en büyük altın üreticilerinden biri ancak ülkedeki altının büyük bölümü tehlikeli geleneksel madencilik yöntemleriyle çıkarılıyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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