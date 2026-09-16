Savaşın bilinmeyen yüzü ortaya çıktı! ABD üslerindeki ağır bilanço ilk kez görüntülendi

İran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerine yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarının yol açtığı hasara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. CBS News'in elde ettiği fotoğraflarda ABD'ye ait binalar, araçlar ve bir E-3 Sentry uçağındaki ağır hasar dikkat çekerken, Savunma Bakanlığı başdenetçisinin raporunda yaklaşık 60 uçak dahil 3,7 milyar dolara kadar "ekipman kaybı" yaşandığı bilgisi yer aldı.

Şubat ayından bu yana devam eden İran-ABD savaşının Amerikan üslerinde bıraktığı hasarın boyutu ortaya çıkmaya başladı.

CBS News tarafından özel olarak elde edilen görüntülerde, Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki ABD askeri noktalarında binaların, araçların ve askeri ekipmanların saldırılar nedeniyle ağır hasar aldığı görüldü.

İran füzeleri ABD üslerini böyle vurdu! 3,7 milyar dolarlık bilanço büyüyor

"AMERİKAN HALKINA ANLATILMAMIŞ BÜYÜK BİR HASAR"

CBS News'e konuşan bir ABD askeri, saldırıların üslerde yol açtığı hasarın Amerikan kamuoyuna tam olarak aktarılmadığını öne sürdü:

"Bu, üslerimizde Amerikan halkına anlatılmamış büyük bir hasar. Gözlerimiz kapalı bir şekilde yumruk yiyerek orada ayakta duruyoruz."

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E-3 SENTRY DOĞRUDAN İSABET ALDI

En dikkat çekici görüntülerden biri Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nden geldi.

Üste çekilen fotoğrafta dört motorlu Boeing E-3 Sentry uçağının arka bölümünün doğrudan isabet aldığı görüldü. Uçağın kuyruğunun kömürleşen gövdeden koptuğu, havadan istihbarat toplama görevlerinde kullanılan döner radar sistemini taşıyan bölümün de saldırıdan etkilendiği de kaydedilmiş durumda.

Aynı üsten paylaşılan diğer fotoğraflarda ise hasar gören binalar ve kışlalar yer aldı.

İran saldırılarının hedeflerinden biri de Kuveyt'teki Camp Buehring oldu. ABD kara birlikleri, zırhlı araçları ve bazı uçakları için kullanılan askeri üste çok sayıda römork ve araç saldırılarda imha edildi.

Camp Buehring'in yanı sıra Kuveyt'teki Camp Arifjan da saldırılardan etkilendi. Bölgeden paylaşılan görüntülerde, üs içerisindeki bir binanın İran saldırısında hasar aldığı tespit edildi.

İran füzeleri ABD üslerini böyle vurdu! 3,7 milyar dolarlık bilanço büyüyor

3,7 MİLYAR DOLARA KADAR EKİPMAN KAYBI

ABD Savunma Bakanlığı başdenetçisinin bu hafta Kongre'ye sunduğu rapora göre, çatışmalar sırasında yaklaşık 60 uçak dahil 3,7 milyar dolara kadar ekipman kaybı yaşandı.

Raporda ayrıca İran'ın Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak, Umman ve Ürdün'deki ABD üslerine saldırılar düzenlediğine ilişkin ABD Merkez Komutanlığı verilerine yer verildi.

Savaşın bilinmeyen yüzü ortaya çıktı! ABD üslerindeki ağır bilanço ilk kez görüntülendi

"BU ÜSLERİ SAVUNMUYORUZ"

CBS News'e konuşan asker, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Kuveyt'teki Shuaiba Limanı'na 1 Eylül'de düzenlenen ve altı ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından kullandığı ifadeleri de eleştirdi.

Hegseth'in saldırılarda savunmayı aşmayı başaran unsurlar için kullandığı "kaçaklar" ifadesine karşı çıkan asker şöyle konuştu:

"Bunlar sızmayı başaran 'kaçaklar' değil. Bu üsleri savunmuyoruz. Sadece yok olmalarını izliyoruz."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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