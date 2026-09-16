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AKINCI TİHA, SUNGUR füzesiyle hedef İHA’yı tam isabetle vurdu

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Baykar tarafından geliştirilen AKINCI TİHA, Roketsan’ın SUNGUR Hava Savunma Füzesi ile gerçekleştirilen atış testinde yüksek süratli hedef insansız hava aracını tam isabetle vurdu. Sinop açıklarında yapılan test, AKINCI’nın hava-hava angajman kabiliyetinde yeni bir aşama olarak kayda geçti.

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AKINCI TİHA, Roketsan tarafından geliştirilen SUNGUR Hava Savunma Füzesi ile yaptığı atış testinde yüksek süratli hedef insansız hava aracını tam isabetle vurdu.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), hava muharebesi kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen testte Roketsan tarafından geliştirilen SUNGUR Hava Savunma Füzesi hedef hava aracını tam isabetle vuruldu.

TAM İSABETLE VURULDU

Test faaliyeti çerçevesinde Tekirdağ'da olan Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yapan AKINCI, Karadeniz üstündeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında icra edilen testte gökyüzünde seyreden hedef insansız hava aracı, AKINCI'dan ateşlenen SUNGUR mühimmatı tarafından tam isabetle vuruldu. Atış testinin başarıyla sonuçlanmasının sonrasında AKINCI, planlanan rotayı izleyerek Çorlu'ya geri döndü.

Atış ile alakalı sosyal medyadan paylaşım yapan ROKETSAN, "Milli sistemlerimizin entegrasyonuyla hava-hava angajman kabiliyetimizi güçlendiriyoruz" dedi.

KABİLİYETLERİNİ SERGİLEDİ

Daha önce KEMANKEŞ 1 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzesi ile hava-hava atışları yapan AKINCI, Roketsan tarafından geliştirilen EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile de hedefini başarıyla vurdu. SUNGUR Hava Savunma Füzesi’nin de kullanılmasıyla farklı sınıflardaki milli mühimmatları hava hedeflerine karşı kullanma kabiliyetini genişleten AKINCI, sahip olduğu geniş mühimmat yelpazesiyle hava muharebesinde mühimmat çeşitliliği kabiliyetini ortaya koydu.

Bugüne dek milli TİHA’nın geliştirme ve mühimmat entegrasyon faaliyetleri çerçevesinde MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN mühimmat ailesi, TEBER-81, TEBER-82, LAÇİN, LGK-81, LGK-82, HGK-82, GÖKÇE Güdüm Kiti, GÖZDE Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-300 Süpersonik Füze, İHA-230 Süpersonik Füze, TV arayıcı ve lazer arayıcı başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze, ÇAKIR Seyir Füzesi ile EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat başarıyla entegre edildi. Farklı menzil, güdüm ve harp başlığı seçeneklerine sahip bu mühimmat çeşitliliği sayesinde AKINCI, yakın mesafeden uzun menzile uzanan, farklı hedef türlerine karşı görev yapabilen katmanlı bir harekât ve taarruz kabiliyeti kazandı.

BAYKAR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Başlangıçtan bugüne bütün projelerini bitiren öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 senesinde de insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Geride bıraktığımız 3 senede dünya SİHA pazarında liderliğine devam eden Baykar, 2025 senesinde ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu yineledi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan kazanan Baykar, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

2023, 2024 ve 2025 senelerinde Türkiye’deki bütün sektörlerde en fazla ihracat yapan ilk 10 şirket arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 senelerinde Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 senesinde de savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına yaparak Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı firması olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, AKINCI TİHA için ise şimdiye dek 16 ülke ile olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

BAKMADAN GEÇME
ASELSAN
GÜNDEM

ASELSAN'ın güdüm kitleri hedefleri tam isabetle vurdu
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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