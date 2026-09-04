ASELSAN'ın güdüm kitleri hedefleri tam isabetle vurdu

ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 ve LGK-84 lazer güdümlü kitleri ile TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen Gözde Güdüm Kiti, Konya'da uluslararası askeri yetkililerin de katıldığı demoda hedeflerini tam isabetle vurdu.

ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 ve LGK-84 lazer güdümlü kitleri ile TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen Gözde Güdüm Kiti, Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda demo kapsamında yapılan 4 atışın hepsinde hedefi tam isabetle vurdu. F-16 platformundan yapılan 2 atışta kullanılan LGK-84 kitlerinden biri zırhlı personel taşıyıcı, diğeri ise tank hedefini başarıyla vurdu. AKINCI SİHA platformundan atılan LGK-82 de zırhlı personel taşıyıcı hedefini tam isabetle etkisiz hale getirdi. TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti ile yapılan atışta ise saatte 50 kilometre hızla hareket eden hedef başarıyla vuruldu. Böylece GÖZDE, hareketli ve yüksek hızlı hedeflere karşı da hassas vuruş kabiliyetini ortaya koydu.

ASELSANın güdüm kitleri hedefleri tam isabetle vurdu

Yapılan atışlarla LGK-82 ve LGK-84 güdüm kitleri sabit yer hedeflerine karşı yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetini bir defa daha kanıtlarken, GÖZDE Güdüm Kiti ise hareketli hedeflere yönelik operasyonel güvenilirliğini gösterdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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