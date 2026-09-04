Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

ASELSAN'ın güdüm kitleri hedefleri tam isabetle vurdu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 ve LGK-84 lazer güdümlü kitleri ile TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen Gözde Güdüm Kiti, Konya'da uluslararası askeri yetkililerin de katıldığı demoda hedeflerini tam isabetle vurdu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 ve LGK-84 lazer güdümlü kitleri ile TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen Gözde Güdüm Kiti, Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda demo kapsamında yapılan 4 atışın hepsinde hedefi tam isabetle vurdu. F-16 platformundan yapılan 2 atışta kullanılan LGK-84 kitlerinden biri zırhlı personel taşıyıcı, diğeri ise tank hedefini başarıyla vurdu. AKINCI SİHA platformundan atılan LGK-82 de zırhlı personel taşıyıcı hedefini tam isabetle etkisiz hale getirdi. TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti ile yapılan atışta ise saatte 50 kilometre hızla hareket eden hedef başarıyla vuruldu. Böylece GÖZDE, hareketli ve yüksek hızlı hedeflere karşı da hassas vuruş kabiliyetini ortaya koydu.

ASELSANın güdüm kitleri hedefleri tam isabetle vurdu
Başlık ResmiASELSANın güdüm kitleri hedefleri tam isabetle vurdu

Yapılan atışlarla LGK-82 ve LGK-84 güdüm kitleri sabit yer hedeflerine karşı yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetini bir defa daha kanıtlarken, GÖZDE Güdüm Kiti ise hareketli hedeflere yönelik operasyonel güvenilirliğini gösterdi.

BAKMADAN GEÇME
ASELSAN’ın TOLUN ailesi AKINCI’dan ateşlendi: İki kat betonu delip hedefi vurdu
GÜNDEM

ASELSAN’ın TOLUN ailesi AKINCI’dan ateşlendi: İki kat betonu delip hedefi vurdu
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
“SİLAHLAR ÇALINDI” SAVUNMASI!
“SİLAHLAR ÇALINDI” SAVUNMASI!
Saldırganın babası oğlundan şikayetçi oldu
SORUŞTURMADA KARAR ÇIKTI!
SORUŞTURMADA KARAR ÇIKTI!
İşte BİM, Migros ve ŞOK'a kesilen cezalar
'TÜRKİYE SINIRINA DİKKAT'
'TÜRKİYE SINIRINA DİKKAT'
AB ülkesi "Model yapacağız" diyerek duyurdu!
VATANDAŞA DEVLET KALKANI!
VATANDAŞA DEVLET KALKANI!
Akaryakıtta vazgeçilen vergi dudak uçuklattı
GALATASARAY
GALATASARAY "MAAŞ" RAPORU
11 oyuncu gitti, 5 imza geldi, fark dikkat çekti
CAN KAYBI 12’YE YÜKSELDİ!
CAN KAYBI 12’YE YÜKSELDİ!
Son anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
'SANTRFOR BİLE OYNAR'
'SANTRFOR BİLE OYNAR'
Beşiktaş’ın yeni transferini öve öve bitiremediler
FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİH VERDİ!
FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİH VERDİ!
Dev bankadan dikkat çeken Türkiye raporu
İSRAİL'İ KORKUTAN HAMLE!
İSRAİL'İ KORKUTAN HAMLE!
Mekke Savunma İttifakı'na yeni ülke
DEM PARTİ SÜRECİ SABOTE EDİYOR!
DEM PARTİ SÜRECİ SABOTE EDİYOR!
Kandil ve Öcalan aynı noktada, onlar başka yerde
MİYOM AMELİYATINDA ACI SON
MİYOM AMELİYATINDA ACI SON
58 kilo girdi, 74 kilo çıktı! Çarpıcı Adli Tıp raporu…
ÖLÜM YOLCULUĞUNU KAYDETMİŞ
ÖLÜM YOLCULUĞUNU KAYDETMİŞ
KKTC'deki feribot faciasında kahreden detay!
KRİZ BÖYLE ÇÖZÜLECEK!
KRİZ BÖYLE ÇÖZÜLECEK!
Okan Buruk'tan Sane kararı
ATİNA'NIN TÜRKİYE HESABI DEĞİŞTİ
ATİNA'NIN TÜRKİYE HESABI DEĞİŞTİ
AB planının perde arkasından Ankara çıktı
ÜÇ ÇOCUK BABASI ÖLÜ BULUNDU
ÜÇ ÇOCUK BABASI ÖLÜ BULUNDU
Müge Anlı: Yine bir muammanın içine düştük
TEKKE SONRASI SÜRPRİZ HOCA!
TEKKE SONRASI SÜRPRİZ HOCA!
Başkan 'Yabancı olacak' demişti
ANAYASA MADDESİYLE ANLATTI
ANAYASA MADDESİYLE ANLATTI
'Davutoğlu seçilmiş son Başbakan' ifadesine tepki
TAVUKLAR ZAM YUMURTLUYOR!
TAVUKLAR ZAM YUMURTLUYOR!
Okullar açılmadan önce fiyat artışı dikkat çekti
ENKAZIN ALTINDA 9 GÜN!
ENKAZIN ALTINDA 9 GÜN!
Gelen sesler gözyaşlarına boğdu! 2 işçi hayata tutundu
BİZZAT KAPIDA KARŞILADI
BİZZAT KAPIDA KARŞILADI
AK Parti ile anılan Cemil Tugay'dan dikkat çeken hamle
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Balık sezonu açıldı! Eylül ayında hangi balık yenir?
Eylül ayında hangi balık yenir?
Kaydet
Gıdada dev risk! Küresel fiyatlar 4 yılın zirvesinde
Gıdada dev risk! Küresel fiyatlar 4 yılın zirvesinde
Kaydet
Bursa'da kırmızı ışıkta geçen otobüs şoföründen pişkin savunma:
Bursa'da kırmızı ışıkta geçen otobüs şoföründen pişkin savunma: "Ne olacak, cezamızı çekeriz"
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.