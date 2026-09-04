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Kahramanmaraş katliamı davasında baba Mersinli'den savunma: Oğlumdan şikayetçiyim

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Kahramanmaraş katliamı davasında baba Mersinli'den savunma: Oğlumdan şikayetçiyim

Kahramanmaraş'ta bir okula saldırı düzenleyerek 9 öğrenci ve 1 öğretmeni öldüren İsa Aras Mersinli davası başladı. Saldırganın babası Uğur Mersinli savunmasında "Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Silahlar çalınmıştır. Oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim." dedi.

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Kahramanmaraş’ta Türkiye’yi yasa boğan, 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısının ilk duruşması yapılıyor. Davada yargılanan saldırgan İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli, duruşmadaki savunmasında, "Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Silahlar çalınmıştır. Oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla alakalı dava Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Saldırganın babası Uğur Mersinli
Başlık ResmiSaldırganın babası Uğur Mersinli

"POLİGONA SEVGİM İÇİN GÖTÜRDÜM"

Duruşmada savunmasını yapan saldırganın babası Uğur Mersinli, "Çocuk bu olayda kendisi bulmuştur. Çocuğun bu olayda silahlara erişmesi ebeveyn kusuru göstermez. Benden habersiz almıştır. Aras'ın davranışından benim kastım sonucu çıkartılamaz. Aras'ın okul saldırısını yapacağını kim biliyordu. Okul saldırısını bilmiyordum, onunla ilgili eğitim almadım. Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Silahlar çalınmıştır. Yatak odaları, evlerde kapıları kilitlenen yerlerdir. Silahlar arama sırasında bulunmadı, ben söyledim. Yatak odasında gardıroptaki eşyalar bana aittir. İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısı yapacağını görüp tahmin eden kamu görevlilerinin bu bilgileri neden aileyle paylaşmadığını öğrenmek istiyorum. Adalet bir şeyi yerli yerine koymak demektir. İsa Aras Mersinli, manifestosunu önceden hazırlamıştır ve onu poligona sevgim için götürdüm, kandırıldığımı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık Mersinli, ortada işlenen bir suç varsa ortada failin de olduğunu belirterek, "Fail İsa Aras Mersinli’dir ve ona kamu davası açılmamıştır. İddia makamı anne ve babayı suçlamak için kamuoyu baskısıyla ortaya karışık iddianame düzenlemiştir. Ben oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim" açıklamasını yaptı.

Dava sanık baba Uğur Mersinli’nin savunmasıyla devam etti.

BAKMADAN GEÇME
İsa Aras Mersinli
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İsa Aras Mersinli'nin ailesine 5 milyon liralık dava!
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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