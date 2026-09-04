Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

BİM'e açılan soruşturmada karar! İşte market zincirinin ödeyeceği ceza

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
BİM'e açılan soruşturmada karar! İşte market zincirinin ödeyeceği ceza
Fotoğraf Başlığı BİMe açılan soruşturmada karar! İşte market zincirinin ödeyeceği ceza

Rekabet Kurumu'nun BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'ye yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı. BİM'den KAP'a yapılan açıklamada soruşturmanın uzlaşma yoluyla sona erdiği belirtildi. Market zincirine 67.2 milyon TL kesilirken, tutar yüzde 25 erken ödeme indirimi ile 50,4 milyon TL'ye düşecek.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., Rekabet Kurumu tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma hakkında KAP'a açıklama yaptı. Şirket soruşturma sürecinin tamamlandığını belirtti.

ÖNERİLEN HABERLER
Taksitler 16.667 liradan başlıyor! 500 bin TL
TASARRUF ORTAĞIM

Taksitler 16.667 liradan başlıyor! 500 bin TL'den 5 milyon TL'ye faizsiz finansman

BİM'İN ÖDEYECEĞİ CEZA

Şirkete yönelik soruşturmalardan birinde herhangi bir ihlal tespit edilmediği belirtilirken, diğer soruşturmanın ise uzlaşma usulü sonlandırıldığı belirtildi. BİM'den yapılan açıklamada, "Şirketimizin ödeyeceği tutar 67.217.829,62 TL (%25 erken ödeme indirimi ile 50.413.372 TL) olarak belirlenmiştir." denildi.

BİMe açılan soruşturmada karar! İşte market zincirinin ödeyeceği ceza
Başlık ResmiBİMe açılan soruşturmada karar! İşte market zincirinin ödeyeceği ceza

BİM'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"10.03.2025 tarihli KAP açıklamamızda, Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı bildirilmişti.

Soruşturmalardan biri için, Şirketimizin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediğine ve dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.

Diğer soruşturma konusu için, Yönetim Kurulumuzun 17.03.2026 tarih ve 1054/26 sayılı Kararı uyarınca Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen uzlaşma süreci ile ilgili olarak Şirketimizin ve yatırımcıların meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcılarımızın yanıltılmasına yol açmaması amacıyla bu bilginin gizliliğine ilişkin gerekli önlemleri almak suretiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6'ncı maddesi kapsamında nihai aşamaya kadar içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti. Rekabet Kurulunun 25-07/165-M sayılı kararı uyarınca yürütülmekte olan soruşturmanın BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. bakımından uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına karar verilmiş olup, Şirketimizin ödeyeceği tutar 67.217.829,62 TL (%25 erken ödeme indirimi ile 50.413.372 TL) olarak belirlenmiştir."

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
DEM PARTİ SÜRECİ SABOTE EDİYOR!
DEM PARTİ SÜRECİ SABOTE EDİYOR!
Kandil ve Öcalan aynı noktada, onlar başka yerde
ANAYASA MADDESİYLE ANLATTI
ANAYASA MADDESİYLE ANLATTI
'Davutoğlu seçilmiş son Başbakan' ifadesine tepki
'BİM' SORUŞTURMASINDA KARAR!
'BİM' SORUŞTURMASINDA KARAR!
İşte market zincirinin ödeyeceği ceza
RAPORLA ORTAYA ÇIKTI
RAPORLA ORTAYA ÇIKTI
10 gemicinin kaybolduğu faciada kahreden detay!
İSRAİL'İ KORKUTAN HAMLE!
İSRAİL'İ KORKUTAN HAMLE!
Mekke Savunma İttifakı'na yeni ülke
KRİZ BÖYLE ÇÖZÜLECEK!
KRİZ BÖYLE ÇÖZÜLECEK!
Okan Buruk'tan Sane kararı
TAVUKLAR ZAM YUMURTLUYOR!
TAVUKLAR ZAM YUMURTLUYOR!
Okullar açılmadan önce fiyat artışı dikkat çekti
BİZZAT KAPIDA KARŞILADI
BİZZAT KAPIDA KARŞILADI
AK Parti ile anılan Cemil Tugay'dan dikkat çeken hamle
TEKKE SONRASI SÜRPRİZ HOCA!
TEKKE SONRASI SÜRPRİZ HOCA!
Başkan 'Yabancı olacak' demişti
YAĞMA SKANDALINDA ŞOK DETAY
YAĞMA SKANDALINDA ŞOK DETAY
Araç motorlarının içine şeker dökmüşler!
ENDİŞEYE MAHAL YOK
ENDİŞEYE MAHAL YOK
UEFA soruşturmasında emsal detayı
YARGITAY'DAN EMSAL KARAR
YARGITAY'DAN EMSAL KARAR
Aile sırrını anlatmanın bedeli ağır oldu!
MASABAŞINDA SİNEMA FİLMİ
MASABAŞINDA SİNEMA FİLMİ
Yeni furya yolda! Yapay zekâyla 3 ayda vizyonda
ARAŞTIRMA MI, KARIŞTIRMA MI?
ARAŞTIRMA MI, KARIŞTIRMA MI?
Terörsüz Türkiye’nin iletişim cephesi
FACİAYI GETİREN RULO SAC!
FACİAYI GETİREN RULO SAC!
Denizcilerin 'Uyku uyuyamayacağız' dediği tehlike
81 İLE TEFTİŞ VAR!
81 İLE TEFTİŞ VAR!
İki bakanlık devreye girdi, müfettişler yola çıktı
İRAN'A BİR DARBE DAHA
İRAN'A BİR DARBE DAHA
AB, ABD’nin yaptırım operasyonuna resmen katıldı
2 KAPTAN TUTUKLANDI
2 KAPTAN TUTUKLANDI
Marmara'daki gemi kazasında yeni gelişme
POLİSE ATEŞ AÇTI!
POLİSE ATEŞ AÇTI!
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda sıcak dakikalar
4 CHP'Lİ ÜYE AK PARTİ'YE GEÇTİ
4 CHP'Lİ ÜYE AK PARTİ'YE GEÇTİ
Üsküdar'da dengeleri değiştirecek transfer!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Üçüncü kez tayfun vurdu, Çin sele teslim! 3 katlı ev saniyeler içinde böyle çöktü
Üçüncü kez tayfun vurdu, ülke sele teslim! 3 katlı ev saniyeler içinde böyle çöktü
Kaydet
İbrahim Tatlıses'in son görüntüsü endişelendirdi! Zayıflamış hali dikkat çekti
İbrahim Tatlıses'in son görüntüsü endişelendirdi! Zayıflamış hali dikkat çekti
Kaydet
Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir ? Başakşehir-Galatasaray maçı yayın bilgileri
Galatasaray'ın maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.