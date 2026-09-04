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Kültür - Sanat

Sinemada yeni furya yolda: Yapay zekâyla 3 ayda vizyon filmi

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Sinemada yeni furya yolda: Yapay zekâyla 3 ayda vizyon filmi

Yapay zekâyla hazırlanan düşük bütçeli filmler vizyonda yer edinmeye başladı. En az bir senede biten animasyonlar yapay zekâyla birkaç ayda tamamlanıyor. 26 yaşındaki Burak Kaan Şimşeker de 2 senede 4 yapımı vizyona koydu. Ancak bu filmlerin kalitesi tartışılıyor.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Yapay zekâ (YZ) tartışmalara ve grevlere rağmen sinema sektörüne ciddi şekilde girmiş durumda. A24 gibi büyük prodüksiyon şirketlerinin yapay zekâ firmalarıyla anlaşma yaptığı biliniyor. Yapay zekâ araçları senaryo yazımından efektlere, dijital karakterlerden dublaja kadar birçok noktada aktif şekilde kullanılıyor.

İLK ÖRNEKLERİ ÇIKMAYA BAŞLADI

Asıl önemlisi tamamı yapay zekâyla hazırlanan filmler süratle artıyor. En az bir senede hazır hâle gelebilecek animasyon yapımlar, 3 ayda tamamlanıyor. Üstelik çok düşük bütçeler harcanıyor. Ancak içerik kalitesi tartışılan bu filmlerin önümüzdeki senelerde furyaya dönüşebileceği düşünülüyor.

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Bunun işaretleri çoktan ortaya çıkmaya başladı bile. “Deep Frame”, “Love You” gibi yapay zekâyla üretilen filmler geçtiğimiz yıllarda sinemada gösterildi.

TÜRKİYE’DE DİKKAT ÇEKEN FİLMLER

Yapay zekâ araçlarıyla üretilen düşük bütçeli ve kalitesi tartışmalı filmler Türkiye’de de ortaya çıktı.
Henüz 26 yaşında olan Burak Kaan Şimşeker, yapay zekâ araçlarıyla iki sende imza atıp vizyona koyduğu 4 filmle dikkat çekiyor.

Burak Kaan Şimşeker
Başlık ResmiBurak Kaan Şimşeker

Hızla üretilen ve büyük bütçeli yapımlara rakip olan bu filmler, henüz yüksek seyirci sayısına ulaşamamalarına rağmen tartışma konusu oluyor. Şimşeker’in yapay zekâdan yoğun şekilde faydalandığı “Çılgın Böcekler” ise bugün vizyona giriyor.

ÜÇ AYDA HER ŞEY TAMAM

Türkiye gazetesinin sorularına cevap veren genç sinemacı, filmleri senaryosundan kurgusuna kadar 3 ay gibi bir zamanda farklı yapay zekâ araçları kullanarak tamamladığını söylüyor. Daha önceki filmlerinin bütçesinin 1 milyon TL olduğunu kaydeden Burak Kaan Şimşeker, son filmine 4 milyon TL harcadığını belirtiyor.

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Bu sayılar, düşük bir bütçe ile yapılan hızlı üretimi gösteriyor. Şimşeker, filmlerine yapılan negatif eleştirilere ise şöyle cevap veriyor: Aslında dünyada yapılanı yapıyoruz. Yapay zekâ animasyon programlarına kıyasla daha kaliteli görüntüler alıyoruz. Ancak insanlar yapay zekâ ile yapılmış işleri seyrederken hep bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorlar. Yapay zekâ henüz yeni gelişiyor. Çektiğimiz filmler arasında büyük farklar oluyor. Açıkları tamamlayacağımızı düşünüyorum.
Görünen o ki yapay zekâ, sinema dünyasını daha çok değiştirecek. Türkiye’deki gelişmeler ise merakla takip ediliyor.

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