Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Skandal ortaya çıktı! Trump’a suikast girişimine rağmen değişmedi, 34 yıldır aynı...

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Skandal ortaya çıktı! Trump’a suikast girişimine rağmen değişmedi, 34 yıldır aynı...

Trump’a yönelik suikast girişimine rağmen ABD Gizli Servisi’nin güvenlik protokollerini yıllardır yenilemediği ortaya çıktı. Kurumun 1991’den beri aynı sistemi kullandığı belirlendi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi'nin yayımladığı raporda, Gizli Servis'in, ABD Başkanı ve yurt dışına seyahat eden diğer yetkilileri korumaya yönelik protokolleri 1991'den bu yana değiştirmediği belirtildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Cole Tomas Allen kimdir? Donald Trump
HABERLER

Cole Tomas Allen kimdir? Donald Trump'a suikast girişimini gerçekleştiren isim belli oldu!

En son Trump'ın, Türkiye'de düzenlenen NATO zirvesinden dönüşünde güvenlik gerekçesiyle uçağını değiştirmek zorunda kalmasının ardından konunun üzerine gidilirken, ABD Kongresi'nde yürütülen soruşturmada, Gizli Servis'in gerekli güncellemeleri yapmadığı, İHA'lara karşı yıllarca eski yöntemlerle mücadele ettiği tespit edildi.

Skandal ortaya çıktı! Trump’a suikast girişimine rağmen değişmedi, 34 yıldır aynı...
Başlık ResmiSkandal ortaya çıktı! Trump’a suikast girişimine rağmen değişmedi, 34 yıldır aynı...

ABD medyası, Kongre denetleme kurumunun bulgularının, koruma ekiplerinin Trump'a yönelik suikast girişimlerini ele alış biçimi ile Air Force One'ın olası tehditlere karşı şaşırtma amacıyla kullanılması konusunda yürütülen incelemelerin devam ettiği bir dönemde gündeme geldiğine dikkati çekti. 2015-2025 arasında Gizli Servis'in normal koruma faaliyetlerini aksatan 83 olayı incelediği aktarılan raporda, bunlardan 25'inin ardından ortaya çıkan gereklilikler doğrultusunda politikaların güncellendiği belirtildi.

Skandal ortaya çıktı! Trump’a suikast girişimine rağmen değişmedi, 34 yıldır aynı...
Başlık ResmiSkandal ortaya çıktı! Trump’a suikast girişimine rağmen değişmedi, 34 yıldır aynı...

Raporda, "Çoğu zaman Gizli Servis, güvenlik olaylarının ardından koruma politikalarını güncellememiştir ve Gizli Servis politikası, personelinin bu durumlarda statükoyu koruma gerekçelerini belgelemesini gerektirmez. Sonuç olarak Gizli Servis, koruma politikalarını güncelleme konusunda karar verirken eksiksiz bilgiye sahip değildir." ifadeleri yer aldı.

ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA

'Trump'a suikast girişimi' şüphelisi Ryan Wesley Routh'un kitabındaki 'başkanı öldürün' çağrısı olay oldu

Ayrıca rapora göre Gizli Servis, yeni prosedürlerin yayınlanmasından itibaren dört yıl içinde gözden geçirilmesini öngören kendi politikasını da uygulamadı. Geçen hafta Hesap Verebilirlik Ofisi, kurumun sözcüsünü ve diğer iki yetkiliyi, "görevi kötüye kullanma soruşturması kapsamında" idari izne çıkarmıştı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
POLİSE ATEŞ AÇTI!
POLİSE ATEŞ AÇTI!
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda sıcak dakikalar
2 KAPTAN TUTUKLANDI
2 KAPTAN TUTUKLANDI
Marmara'daki gemi kazasında yeni gelişme
FACİAYI GETİREN RULO SAC!
FACİAYI GETİREN RULO SAC!
Denizcilerin 'Uyku uyuyamayacağız' dediği tehlike
34 YILLIK SKANDAL
34 YILLIK SKANDAL
Suikast girişimine rağmen değişmedi
4 CHP'Lİ ÜYE AK PARTİ'YE GEÇTİ
4 CHP'Lİ ÜYE AK PARTİ'YE GEÇTİ
Üsküdar'da dengeleri değiştirecek transfer!
155 KAYDI ORTAYA ÇIKTI
155 KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Denizolgun dosyasında dikkat çeken çelişki!
FACİADA 'İSRAİL' SENARYOSU
FACİADA 'İSRAİL' SENARYOSU
Mete Yarar'dan 'Kıbrıs' için çarpıcı sözler
SULTANLAR EZİP GEÇTİ
SULTANLAR EZİP GEÇTİ
Almanya'yı eledik, yarı finale yükseldik
"UYARDIK, KAPTAN SERT ÇIKTI"
Geminin batışına saniyeler kala yaşananları anlattılar
4 İSİM KADRODA YOK
4 İSİM KADRODA YOK
Fenerbahçe'nin Devler Ligi kadrosu belli oldu
ÖNCE ANKARA SONRA KÜTAHYA...
ÖNCE ANKARA SONRA KÜTAHYA...
Dakikalar içinde peş peşe sallandı!
İKİ KEZ SEÇİLMİŞTİ!
İKİ KEZ SEÇİLMİŞTİ!
Başkan vekilliği CHP’den AK Parti’ye geçti
KATALONYA'DA YAKALANDI
KATALONYA'DA YAKALANDI
"Akrabama gidiyorum" diyerek kaçmıştı!
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı resmileşti
İSRAİL ORDUSUNDA KRİZ!
İSRAİL ORDUSUNDA KRİZ!
Tanklar devre dışı, silah üretimi durabilir
YENİ ROTA 'SURİYE'
YENİ ROTA 'SURİYE'
Bölgenin enerji haritası değişiyor mu?
MİLLİ YILDIZ YER ALMADI
MİLLİ YILDIZ YER ALMADI
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu
DOKTORU GÖZALTINA ALINDI!
DOKTORU GÖZALTINA ALINDI!
Eski Bakanın ölümünde soruşturma derinleşiyor
AMELİYAT OLACAK MI?
AMELİYAT OLACAK MI?
Fenerbahçe'den Marco Asensio açıklaması
İLK RAPOR ÇIKTI!
İLK RAPOR ÇIKTI!
'Tecrübesiz kaptan' ve 'hayalet gemi' iddiası
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2027 Dünya Kupası'nı garantiledi
Filenin Sultanları, 2027 Dünya Kupası biletini aldı
Kaydet
Volkswagen'de büyük kriz: 50 bin kişi daha işten çıkarılacak
Volkswagen'de büyük kriz: 50 bin kişi daha işten çıkarılacak
Kaydet
Suriye’de Türkiye imzalı dev proje! Rakka’ya 1500 dönümlük sanayi bölgesi kuruluyor
Suriye’de Türkiye imzalı dev proje!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.