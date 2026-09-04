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Volkswagen'de büyük kriz: 50 bin kişi daha işten çıkarılacak

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Volkswagen'de büyük kriz: 50 bin kişi daha işten çıkarılacak

Volkswagen, küresel rekabet ve maliyet baskıları nedeniyle 50 bin kişilik ek istihdam azaltımını içeren kapsamlı revizyon planını onayladı. Şirket, 2035 yılına kadar araç portföyünü de yüzde 50 daraltmayı hedefliyor.

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Volkswagen'de maliyetleri düşürmek ve küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla hazırlanan kapsamlı revizyon planı onaylandı.

Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, artan küresel rekabet, değişen talep dengeleri ve otomotiv sektöründeki teknolojik dönüşüm nedeniyle şirketin iş gücü kapasitesinin ekonomik gerçeklerle uyumlu hale getirilmesinin kaçınılmaz olduğu belirtildi.

50 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Plan kapsamında dünya genelinde 50 bin ek istihdamın azaltılması, model çeşitliliğinin düşürülmesi ve şirketin endüstriyel ayak izinin küçültülmesi hedefleniyor. Volkswagen ayrıca araç portföyünü 2035 yılına kadar yüzde 50 oranında daraltmayı planlıyor.

Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, karara ilişkin değerlendirmesinde, planın şirketin geleceği açısından güçlü bir sinyal olduğunu belirtti.

Blume, "İkonik markalarımızı daha çekici, daha güçlü ve daha rekabetçi hale getirmek için önümüzdeki yıllarda yüz milyarlarca avro yatırım yapacağız" ifadelerini kullandı.

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İŞTEN ÇIKARMALAR 100 BİNE ULAŞABİLİR

Alman basınında yer alan haberlerde, Volkswagen'deki toplam işten çıkarmaların 100 bin kişiye kadar ulaşabileceği öne sürüldü. Ancak şirket yetkilileri, bu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Planlanan 50 bin kişilik istihdam azaltımı, Volkswagen'in dünya genelindeki yaklaşık 650 bin çalışanının yaklaşık yüzde 8'ine karşılık geliyor.

Şirketin küçülme kararında özellikle Asya pazarındaki gerilemenin etkili olduğu belirtiliyor. Volkswagen, en önemli pazarlarından biri olan Çin'de yaşanan satış kayıpları nedeniyle yılın ilk yarısında vergi sonrası kârında yüzde 30 düşüş yaşamıştı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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