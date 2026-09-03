Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
T-Otomobil

Volkswagen, SEAT markasını 2029’da rafa kaldırabilir: Gelecek CUPRA’nın mı?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Volkswagen, SEAT markasını 2029’da rafa kaldırabilir: Gelecek CUPRA’nın mı?
Fotoğraf Başlığı Volkswagen, SEAT markasını 2029’da rafa kaldırabilir: Gelecek CUPRA’nın mı?

Volkswagen Grubu’nun kapsamlı yeniden yapılanma planı, İspanyol otomobil üreticisi SEAT’ın geleceğini yeniden tartışmaya açtı. Grup yönetiminin 2029’dan sonra SEAT markalı yeni otomobillere yatırım yapmayarak kaynaklarını daha hızlı büyüyen ve daha yüksek kar sağlayan CUPRA’ya yönlendirmeyi değerlendirdiği belirtiliyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
İhsan Günay Çağrıcı
İHSAN GÜNAY ÇAĞRICI

SEAT’ın 76 yıllık otomobil serüveni sona erebilir. Autocar’ın Alman ekonomi dergisi WirtschaftsWoche’ye dayandırdığı habere göre Volkswagen Grubu, hazırladığı yeni stratejik plan kapsamında SEAT’ı 2029’dan itibaren otomobil markaları arasından çıkarmayı değerlendiriyor.

Yıllardır konuşulan bir konu olsa da bu aşamada alınmış kesin bir kapatma kararı bulunmuyor. SEAT yetkilileri de iddialara ilişkin açıklamasında herhangi bir kararın henüz alınmadığını, şirketi etkileyebilecek stratejik gelişmelerin zamanı geldiğinde duyurulacağını belirtti.

BAKMADAN GEÇME
Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarında büyük deprem! Marka marka güncel zam ve indirim listesi açıklandı
T-OTOMOBİL

Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarında büyük deprem! Marka marka güncel zam ve indirim listesi açıklandı

Dolayısıyla SEAT’ın 2029’da kesin olarak kapanacağını söylemek için henüz erken. Buna karşılık markanın geleceğinin Volkswagen Grubu içerisinde ciddi biçimde değerlendirildiği anlaşılıyor.

Seat
Başlık ResmiSeat

SEAT MARKASININ KAPATILMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Gündemdeki plan, SEAT S.A. şirketinin tamamen ortadan kaldırılmasından çok, SEAT logolu otomobillerin üretimine kademeli olarak son verilmesini içeriyor.

SEAT S.A., hem SEAT hem de CUPRA markalarını yöneten şirket konumunda. Otomobil markası olarak SEAT’ın ürün gamından çıkarılması durumunda şirketin fabrikaları, mühendislik birimleri ve çalışanları CUPRA ile diğer Volkswagen Grubu modelleri için faaliyet göstermeye devam edebilir.

Yani mevcut SEAT modellerinin ürün ömürleri tamamlandığında doğrudan yenilenmemesi ve yatırımların CUPRA markasına aktarılması.

Cupra
Başlık ResmiCupra

CUPRA’NIN HIZLI BÜYÜMESİ ETKİLİ OLDU

Volkswagen Grubu’nun CUPRA’ya öncelik vermesinin en önemli nedeni, iki marka arasındaki büyüme ve karlılık farkı.

SEAT başlangıç seviyesindeki ulaşılabilir otomobillere odaklanırken CUPRA, daha sportif tasarıma ve daha yüksek fiyatlara sahip modeller satıyor. İki markanın araçları çoğu zaman aynı platformları ve motorları kullanmasına rağmen CUPRA modelleri daha yüksek kar marjı oluşturabiliyor.

Volkswagen
Başlık ResmiVolkswagen

Satış rakamları da tüketici ilgisinin hangi tarafa yöneldiğini gösteriyor. Volkswagen Grubu’nun açıkladığı verilere göre SEAT ve CUPRA, 2025 yılında toplam 586 bin 300 otomobil teslim ederek şirket rekoru kırdı. Bu toplamın marka bazındaki dağılımına bakıldığında CUPRA 328 bin 800 adetle yüzde 32,5 artış gösterirken, SEAT 257 bin 400 adetlik satışla yüzde 17 düşüş gerçekleştirdi.

CUPRA böylece yalnızca daha hızlı büyümekle kalmadı, yıllık satışlarda SEAT’ı yaklaşık 71 bin adet geride bıraktı.

Volkswagen, SEAT markasını 2029’da rafa kaldırabilir: Gelecek CUPRA’nın mı?
Başlık ResmiVolkswagen, SEAT markasını 2029’da rafa kaldırabilir: Gelecek CUPRA’nın mı?

SEAT’TAN DOĞDU, BAĞIMSIZ OLDU

CUPRA başlangıçta SEAT’ın sportif modellerinde kullanılan bir alt marka olarak ortaya çıktı. 2018 yılında bağımsız bir markaya dönüştürüldükten sonra ise kısa sürede kendi tasarım kimliğini ve ürün gamını oluşturdu.

Formentor, Terramar ve Tavascan gibi modellerin doğrudan CUPRA adıyla geliştirilmesi, markanın SEAT’a olan bağımlılığını azalttı. CUPRA Raval da markayı daha küçük ve ulaşılabilir elektrikli otomobillerin bulunduğu sınıfa taşıyacak.

Ancak CUPRA’nın SEAT’ın tam karşılığı olması kolay görünmüyor. SEAT daha düşük fiyatlı Ibiza ve Arona gibi modellerle geniş bir müşteri kitlesine ulaşırken CUPRA daha pahalı, sportif ve tasarım odaklı otomobiller satıyor.

SEAT’ın çekilmesi durumunda Volkswagen Grubu’nun uygun fiyatlı otomobil pazarındaki yükünün büyük bölümü Skoda ve Volkswagen’a kalabilir. Bu durum özellikle Dacia ve hızla büyüyen Çinli markalar karşısında grubun giriş seviyesindeki rekabet gücünü etkileyebilir.

Volkswagen, SEAT markasını 2029’da rafa kaldırabilir: Gelecek CUPRA’nın mı?
Başlık ResmiVolkswagen, SEAT markasını 2029’da rafa kaldırabilir: Gelecek CUPRA’nın mı?

SEAT İDDİALARI YALANLAMADI

SEAT’ın 2029’da kapatılacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar veya Volkswagen Grubu tarafından yayımlanmış resmi bir duyuru bulunmuyor.

Seat Cupra UK tarafından dergiye yapılan açıklamada iddialar kesin bir dille yalanlanmadı. Açıklamada Volkswagen Grubu’nun elektrifikasyon etkisiyle dönüşümden geçtiği belirtildi.

Volkswagen, SEAT markasını 2029’da rafa kaldırabilir: Gelecek CUPRA’nın mı?
Başlık ResmiVolkswagen, SEAT markasını 2029’da rafa kaldırabilir: Gelecek CUPRA’nın mı?

Doğrulanan durum, Volkswagen Grubu’nun maliyetleri ve ürün çeşitliliğini azaltacak geniş kapsamlı bir yeniden yapılanma üzerinde çalışması. SEAT’ın geleceği de değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor.

1950 yılında kurulan ve 1986’da Volkswagen Grubu’na katılan SEAT, İspanya otomotiv sanayisinin en önemli simgelerinden biri. Markanın otomobil üretiminden çekilmesi yalnızca ticari değil, tarihi ve sembolik açıdan da Volkswagen Grubu’nun en dikkat çekici kararlarından biri olacaktır.

BAKMADAN GEÇME
Efsane geri döndü! Yeni Mitsubishi Pajero dizel motoruyla tanıtıldı
T-OTOMOBİL

Efsane geri döndü! Yeni Mitsubishi Pajero dizel motoruyla tanıtıldı
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
T-Otomobil
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
EHLİYET DETAYI ŞOKE ETTİ!
EHLİYET DETAYI ŞOKE ETTİ!
9 canın gittiği faciada ihmaller zinciri!
GÜLİSTAN'LA AYNI KÖPRÜDEYDİLER
GÜLİSTAN'LA AYNI KÖPRÜDEYDİLER
Eski vali eşiyle dikkat çeken telefon trafiği!
HÜKÜMETE SESLENDİ!
HÜKÜMETE SESLENDİ!
HAK-İŞ'ten dikkat çeken 'asgari ücret' çağrısı
DAVUTOĞLU'NA SORUŞTURMA!
DAVUTOĞLU'NA SORUŞTURMA!
Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanıyor
51 ÇOCUK HAKKINDA DAVA!
51 ÇOCUK HAKKINDA DAVA!
Sokaklarda terör estirmişlerdi
TAKSİTLER NE KADAR?
TAKSİTLER NE KADAR?
500 bin TL'den 5 milyon TL'ye faizsiz finansman
İŞTE İSTENEN SERVET...
İŞTE İSTENEN SERVET...
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz malikanesi satışta
MARMARA'DA ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ
MARMARA'DA ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ
Sahanda yumurtaya benziyor: Sakın dokunmayın
BUNUN ADI ÇILGINLIK!
BUNUN ADI ÇILGINLIK!
En pahalı transferlerde ilk 10'a 3 yeni futbolcu
'SINGO’DAN EKSİĞİ YOK'
'SINGO’DAN EKSİĞİ YOK'
Eski hocalarından Arda Okan'a övgü yağmuru
NATO DUYURDU
NATO DUYURDU
Türk F-16'ları ile İspanyol Hornet'ler peş peşe havalandı!
BÖCEKLERLE PEYNİR ÜRETTİ!
BÖCEKLERLE PEYNİR ÜRETTİ!
Zabıtayı görünce duvardan atladı
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Turisti kazıklayamayınca küfür etmişti!
'SEYİRCİSİZ BİLE OYNANAMAZ'
'SEYİRCİSİZ BİLE OYNANAMAZ'
Avrupa Ligi maçı için İsrail takımına veto!
İHRACATTA 3 YENİ REKOR!
İHRACATTA 3 YENİ REKOR!
Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi
2 BİN KİŞİ YARDIM BEKLİYOR
2 BİN KİŞİ YARDIM BEKLİYOR
Onlarca araç sele kapılıp gitti!
KARTAL'IN DERBİ 11'İ NETLEŞİYOR
KARTAL'IN DERBİ 11'İ NETLEŞİYOR
İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı planı
"SİZE GÜVENİM AZALDI"
Vedat Milor’un son paylaşımına tepki yağdı
FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ
FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ
Batan feribotun su aldığı anlarda kayda başlamış!
GEMİDEN KORKTULAR
GEMİDEN KORKTULAR
Yunanistan'a Türk denizaltısından karşı hamle!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Navigasyon yanlış yönlendirdi! Otomobille merdivenlerden inmeye çalıştı
Navigasyon yanlış yönlendirdi! Otomobille merdivenlerden inmeye çalıştı
Kaydet
TFF 1'inci Lig'de 6'ncı hafta hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı
Kaydet
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz malikanesi satışta! İstenen servet ortaya çıktı
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz malikanesi satışta! İstenen servet ortaya çıktı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.