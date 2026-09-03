Volkswagen, SEAT markasını 2029’da rafa kaldırabilir: Gelecek CUPRA’nın mı?

Volkswagen Grubu’nun kapsamlı yeniden yapılanma planı, İspanyol otomobil üreticisi SEAT’ın geleceğini yeniden tartışmaya açtı. Grup yönetiminin 2029’dan sonra SEAT markalı yeni otomobillere yatırım yapmayarak kaynaklarını daha hızlı büyüyen ve daha yüksek kar sağlayan CUPRA’ya yönlendirmeyi değerlendirdiği belirtiliyor.

SEAT’ın 76 yıllık otomobil serüveni sona erebilir. Autocar’ın Alman ekonomi dergisi WirtschaftsWoche’ye dayandırdığı habere göre Volkswagen Grubu, hazırladığı yeni stratejik plan kapsamında SEAT’ı 2029’dan itibaren otomobil markaları arasından çıkarmayı değerlendiriyor.

Yıllardır konuşulan bir konu olsa da bu aşamada alınmış kesin bir kapatma kararı bulunmuyor. SEAT yetkilileri de iddialara ilişkin açıklamasında herhangi bir kararın henüz alınmadığını, şirketi etkileyebilecek stratejik gelişmelerin zamanı geldiğinde duyurulacağını belirtti.

Dolayısıyla SEAT’ın 2029’da kesin olarak kapanacağını söylemek için henüz erken. Buna karşılık markanın geleceğinin Volkswagen Grubu içerisinde ciddi biçimde değerlendirildiği anlaşılıyor.

Seat

SEAT MARKASININ KAPATILMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Gündemdeki plan, SEAT S.A. şirketinin tamamen ortadan kaldırılmasından çok, SEAT logolu otomobillerin üretimine kademeli olarak son verilmesini içeriyor.

SEAT S.A., hem SEAT hem de CUPRA markalarını yöneten şirket konumunda. Otomobil markası olarak SEAT’ın ürün gamından çıkarılması durumunda şirketin fabrikaları, mühendislik birimleri ve çalışanları CUPRA ile diğer Volkswagen Grubu modelleri için faaliyet göstermeye devam edebilir.

Yani mevcut SEAT modellerinin ürün ömürleri tamamlandığında doğrudan yenilenmemesi ve yatırımların CUPRA markasına aktarılması.

Cupra

CUPRA’NIN HIZLI BÜYÜMESİ ETKİLİ OLDU

Volkswagen Grubu’nun CUPRA’ya öncelik vermesinin en önemli nedeni, iki marka arasındaki büyüme ve karlılık farkı.

SEAT başlangıç seviyesindeki ulaşılabilir otomobillere odaklanırken CUPRA, daha sportif tasarıma ve daha yüksek fiyatlara sahip modeller satıyor. İki markanın araçları çoğu zaman aynı platformları ve motorları kullanmasına rağmen CUPRA modelleri daha yüksek kar marjı oluşturabiliyor.

Volkswagen

Satış rakamları da tüketici ilgisinin hangi tarafa yöneldiğini gösteriyor. Volkswagen Grubu’nun açıkladığı verilere göre SEAT ve CUPRA, 2025 yılında toplam 586 bin 300 otomobil teslim ederek şirket rekoru kırdı. Bu toplamın marka bazındaki dağılımına bakıldığında CUPRA 328 bin 800 adetle yüzde 32,5 artış gösterirken, SEAT 257 bin 400 adetlik satışla yüzde 17 düşüş gerçekleştirdi.

CUPRA böylece yalnızca daha hızlı büyümekle kalmadı, yıllık satışlarda SEAT’ı yaklaşık 71 bin adet geride bıraktı.

Volkswagen, SEAT markasını 2029’da rafa kaldırabilir: Gelecek CUPRA’nın mı?

SEAT’TAN DOĞDU, BAĞIMSIZ OLDU

CUPRA başlangıçta SEAT’ın sportif modellerinde kullanılan bir alt marka olarak ortaya çıktı. 2018 yılında bağımsız bir markaya dönüştürüldükten sonra ise kısa sürede kendi tasarım kimliğini ve ürün gamını oluşturdu.

Formentor, Terramar ve Tavascan gibi modellerin doğrudan CUPRA adıyla geliştirilmesi, markanın SEAT’a olan bağımlılığını azalttı. CUPRA Raval da markayı daha küçük ve ulaşılabilir elektrikli otomobillerin bulunduğu sınıfa taşıyacak.

Ancak CUPRA’nın SEAT’ın tam karşılığı olması kolay görünmüyor. SEAT daha düşük fiyatlı Ibiza ve Arona gibi modellerle geniş bir müşteri kitlesine ulaşırken CUPRA daha pahalı, sportif ve tasarım odaklı otomobiller satıyor.

SEAT’ın çekilmesi durumunda Volkswagen Grubu’nun uygun fiyatlı otomobil pazarındaki yükünün büyük bölümü Skoda ve Volkswagen’a kalabilir. Bu durum özellikle Dacia ve hızla büyüyen Çinli markalar karşısında grubun giriş seviyesindeki rekabet gücünü etkileyebilir.

Volkswagen, SEAT markasını 2029’da rafa kaldırabilir: Gelecek CUPRA’nın mı?

SEAT İDDİALARI YALANLAMADI

SEAT’ın 2029’da kapatılacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar veya Volkswagen Grubu tarafından yayımlanmış resmi bir duyuru bulunmuyor.



Seat Cupra UK tarafından dergiye yapılan açıklamada iddialar kesin bir dille yalanlanmadı. Açıklamada Volkswagen Grubu’nun elektrifikasyon etkisiyle dönüşümden geçtiği belirtildi.

Volkswagen, SEAT markasını 2029’da rafa kaldırabilir: Gelecek CUPRA’nın mı?

Doğrulanan durum, Volkswagen Grubu’nun maliyetleri ve ürün çeşitliliğini azaltacak geniş kapsamlı bir yeniden yapılanma üzerinde çalışması. SEAT’ın geleceği de değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor.

1950 yılında kurulan ve 1986’da Volkswagen Grubu’na katılan SEAT, İspanya otomotiv sanayisinin en önemli simgelerinden biri. Markanın otomobil üretiminden çekilmesi yalnızca ticari değil, tarihi ve sembolik açıdan da Volkswagen Grubu’nun en dikkat çekici kararlarından biri olacaktır.

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