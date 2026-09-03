Mitsubishi, arazi otomobili dünyasının en köklü isimlerinden Pajero’yu tamamen yeni nesliyle yeniden yollara çıkarıyor. Markanın amiral gemisi olarak konumlandırılan yeni Pajero; merdiven şasisi, dizel motoru, dört tekerlekten çekiş sistemi, yedi kişilik ve lüks iç mekanıyla tanıtıldı.

Mitsubishi Pajero, tasarımından şasisine ve elektronik sistemlerine kadar kapsamlı biçimde yenilendi.

Tayland’da üretilecek otomobil ilk olarak bu ülkede satışa sunulacak. Japonya ve Avustralya lansmanları 2026 yılı içinde gerçekleştirilecek. Mitsubishi, 2027 yılından itibaren yeni Pajero’yu Güneydoğu Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu’nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 pazara ulaştırmayı planlıyor.

Mitsubishi Pajero

KLASİK PAJERO ÇİZGİLERİ MODERN TASARIMLA BULUŞTU

Yeni Mitsubishi Pajero, önceki nesillerin köşeli ve sağlam görünümünü korurken güncel Mitsubishi modellerindeki tasarım ayrıntılarını da bünyesine katıyor.

Ön bölümde yatay çıtalı ve petek desenli olmak üzere iki farklı ızgara seçeneği bulunuyor. T biçimli LED farlar, yüksek motor kaputu ve belirgin tampon otomobile geniş bir duruş kazandırıyor.

Yeni Pajero'nun kalın C sütunu, ilk nesil Pajero'daki ikonik takla barının tasarımını modern şekilde yansıtıyor.

Yeni modelin uzunluğu 4.920 mm, genişliği 1.925 mm, yüksekliği 1.910 mm ve aks mesafesi 2.870 mm olarak açıklandı. Modelin yerden yüksekliği ise 230 mm.

Gövdenin 30,4 derecelik yaklaşma, 22,6 derecelik karın ve 25,8 derecelik uzaklaşma açılarına sahip olması, Pajero’nun yalnızca şehir kullanımına yönelik bir SUV olarak geliştirilmediğini gösteriyor.

Efsane geri döndü! Yeni Mitsubishi Pajero dizel motoruyla tanıtıldı

2.4 LİTRELİK DİZEL MOTOR 480 NM TORK ÜRETİYOR

Yeni Mitsubishi Pajero’nun kaputunun altında 2.4 litrelik dört silindirli turbo dizel motor bulunuyor. Değişken geometrili tek turboyla desteklenen motor, 480 Nm azami tork sağlıyor. Bazı pazarlarda sunulacak versiyonlarda bu değer 470 Nm olacak.

Motor, Sport moduna sahip yeni sekiz ileri otomatik şanzımanla eşleştiriliyor. Mitsubishi ayrıca aracın yakıt tüketimi, çekme kapasitesi ve hızlanma değerlerini de henüz paylaşmadı. Aktif Yalpalama Kontrolü ve 7 farklı arazi modu bulunan Super-All Wheel Control (S-AWC) dört tekerlekten çekiş sistemi ise standart olarak sunuluyor.

Efsane geri döndü! Yeni Mitsubishi Pajero dizel motoruyla tanıtıldı

KABİNDE İKİ BÜYÜK EKRAN BULUNUYOR

Yeni Pajero’nun iç mekanı da baştan aşağı değiştirildi. Ön konsolda dijital gösterge paneliyle multimedya ekranını bir araya getiren iki adet 14,3 inç ekran yer alıyor. Bazı donanım seviyelerinde ekranlardan birinin 12,3 inç olacağı belirtiliyor.

Dijital gösterge sisteminde klasik Pajero modellerinin üçlü arazi göstergelerinden esinlenen özel bir görünüm bulunuyor. Bu bölümde pusula, rakım, dış sıcaklık, aracın eğim açıları ve dört tekerlekten çekiş sisteminin çalışması görüntülenebiliyor.

Efsane geri döndü! Yeni Mitsubishi Pajero dizel motoruyla tanıtıldı

Yeni 3D görüntüleme sistemi, dört kameradan aldığı görüntüleri saniyede 30 kare hızında işliyor. Sistem aracın çevresinin yanı sıra ön tekerleklerin ve motor bölümünün altındaki zeminin sanal görüntüsünü de ekrana aktarabiliyor.

1982’de başlayan Pajero serüveninde bugüne kadar dört nesil ve 3,29 milyondan fazla üretim gerçekleştirildi. Yaklaşık 170 ülke ve bölgede satılan model, yeni nesliyle lüks şehir SUV’larından ziyade Toyota Land Cruiser gibi geleneksel ve dayanıklı arazi araçlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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