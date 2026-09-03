Trabzonspor forvet transferini duyurdu! İşte kasadan çıkacak para

Trabzonspor, Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki Gineli futbolcu Franculino Gludo Dju'yu 4+1 yıllığına renklerine bağladı. Dju için Midtjylland kulübüne 5 yıla yayılmış 8 taksit halinde 17 milyon avro ödenecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, futbolcu Franculino Gludo Dju'nun kesin transferi konusunda Midtjylland Kulübü ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

17 MİLYONLUK FESİH BEDELİ ÖDENECEK

Anlaşmaya göre Midtjylland Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 5 yıla yayılmış 8 taksit halinde 17 milyon avro ve şarta bağlı bonuslar ödeneceği aktarılan açıklamada, "Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 15'i ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

YILLIK ÜCRETİ BELLİ OLDU

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya her bir futbol sezonu için 2 milyon 125 bin avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2030-2031 futbol sezonu için 2 milyon 406 bin 250 avro garanti ücret ödenecektir." denildi.

Ayrıca, menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,7'si oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

142 MAÇ, 73 GOL

Kariyerinde genç takımlar dahil 142 maça çıkan Dju, 73 gol 19 asistlik performans ortaya koydu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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