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Dünya

Hürmüz Boğazı'na yeni isim önerisi! Trump'tan sürpriz çıkış

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Hürmüz Boğazı'na yeni isim önerisi! Trump'tan sürpriz çıkış

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, ABD'nin kontrolünde olduğunu savunduğu boğazın adının "Trump Boğazı" olarak değiştirilmesini önerebileceğini söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump'tan Hürmüz Boğazı için dikkat çeken isim önerisi geldi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artık burayı ABD'nin kontrolü altına aldığımıza göre, Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz?" ifadelerini kullandı.

Boğazın yeni isminin bölgenin popülerliğini artıracağını savunan Trump, açıklamasında, "Tıpkı Amerika'nın kendisi gibi, bu boğaz da hiç olmadığı kadar popüler olurdu" dedi.

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda da Hürmüz Boğazı'nın ABD donanmasının kontrolünde olduğunu ileri sürmüş ve bölgenin "ABD toprağı" olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştu.

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İSİM DEĞİŞİKLİKLERİNİ SEVİYOR

Trump, 2025 yılında Beyaz Saray'a geldiğinde 'Meksika Körfezi'nin adını 'Amerika Körfezi' olarak değiştiren bir kararneme imzalamış, geçtiğimiz günlerde ise ticari gerilimin yükseldiği Kanada sınırında yer alan 'Onatario Gölü'nün adını 'Amerika Gölü' olarak değiştiren başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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