ABİ dizisi 2. sezonunda yenilenen hikayesi ve oyuncu kadrosuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun Doğan karakterini canlandırmaya devam edeceği dizinin kadın başrolünde ise Bergüzar Korel yer alacak. Afra Saraçoğlu ABİ dizisinden ayrıldı mı merak edilirken diziye yeni yüzlerin katılacağı da öğrenildi.

İlk sezonda avukat Çağla karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmadığı sorgulanıyor. Sezon finalinde yaşanan gelişmelerin ardından gözler yeni sezonda Doğan karakterinin yaşayacağı değişimlere çevrilmişken ''Afra Saraçoğlu ABİ dizisinden ayrıldı mı?'' sorusu da gündemde.

Afra Saraçoğlu ABİ dizisinden ayrıldı mı? Yeni sezon tarihi açıklandı!

AFRA SARAÇOĞLU ABİ DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Afra Saraçoğlu ABİ dizisinden geçtiğimiz sezon sonunda ayrıldı. Afra Saraçoğlu'nun ayrılığı, dizinin sezon finalinden bir bölüm önce kesinleşmişti. Çağla karakterinin veda sahnesi çekilirken, Saraçoğlu'nun 17. bölümün sonunda ABİ ekibinden ayrılacağı açıklanmıştı.

Afra Saraçoğlu ABİ dizisinden ayrıldı mı? Yeni sezon tarihi açıklandı!

ABİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ABİ dizisinin ikinci sezonu 8 Eylül 2026 Salı akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Dizinin yeni sezon tanıtımı ise 2 Eylül'de yayınlandı. Tanıtımda Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Doğan ile Bergüzar Korel'in oynadığı Leyla karakterinin geçmişine ilişkin dikkat çekici görüntüler de yer aldı.

Afra Saraçoğlu ABİ dizisinden ayrıldı mı? Yeni sezon tarihi açıklandı!

ABİ YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

ABİ dizisinin ikinci sezonunda başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel paylaşacak. İmirzalıoğlu Doğan karakterine devam ederken, Korel yeni kadın başrol Leyla olarak hikayeye dahil olacak.

Bergüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu, daha önce Karadayı dizisinde birlikte rol almıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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