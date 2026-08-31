Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Mezarlık 4. sezon gelecek mi? Yeni sezon tarihi için meraklı bekleyiş başladı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Mezarlık 4. sezon gelecek mi? Yeni sezon tarihi için meraklı bekleyiş başladı
Fotoğraf Başlığı Mezarlık 4. sezon gelecek mi

Netflix’in sevilen polisiye ve gerilim yapımlarından Mezarlık 3. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Başrollerini Birce Akalay ve Olgun Toker’in paylaştığı yapımın yeni sezonu 28 Ağustos 2026'da Netflix’te yayınlandı. Üçüncü sezonun ardından dizinin takipçileri bu kez “Mezarlık 4. sezon gelecek mi?” sorusunu gündeme taşıdı.

Kaydet
a- | +A

Yeni sezonda Birce Akalay'ın canlandırdığı Başkomiser Önem Özülkü ile Olgun Toker'in oynadığı Komiser Serdar Ata başta olmak üzere ekip yeniden bir araya geldi. Sezonun merkezinde kadınlara gönderilen gizemli kutular ve bu kutuların arkasındaki gerçeği ortaya çıkarma mücadelesi işleniyor. Peki, Mezarlık 4. sezon gelecek mi?

MEZARLIK 4. SEZON GELECEK Mİ?

Mezarlık 4. sezon için resmi bir tarih veya çekimlerin başlayacağına dair bir açıklama paylaşılmadı.

Yeni yayınlanan Mezarlık 3. sezon 8. bölümde hikayenin merak uyandırıcı şekilde son bulması yeni sezonun gelme ihtimalinin kapılarını araladı. İzleyenler 4. sezon için heyecanla beklerken henüz yapımdan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Mezarlık 4. sezon gelecek mi? Yeni sezon tarihi için meraklı bekleyiş başladı
Başlık ResmiMezarlık 4. sezon gelecek mi? Yeni sezon tarihi için meraklı bekleyiş başladı

MEZARLIK 3. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Mezarlık dizisinin üçüncü sezonu 8 bölümden oluşuyor. İlk sezon 17 Haziran 2022 tarihinde 4 bölüm olarak ekranlara gelmişti. İkinci sezon ise 27 Şubat 2025 tarihinde izleyiciyle buluşarak 8 bölüm olarak yayınlanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Mezarlık yeni sezon ne zaman? 3. sezon tarihi belli oldu
HABERLER
Mezarlık yeni sezon ne zaman? 3. sezon tarihi belli oldu
Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, hangi gün? 5. sezon tarihi belli oldu
HABERLER
Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, hangi gün? 5. sezon tarihi belli oldu
House of the Dragon 4. sezon ne zaman? Gözler yeni sezon tarihinde!
HABERLER
House of the Dragon 4. sezon ne zaman? Gözler yeni sezon tarihinde!
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"GEREKİRSE İSTİFA EDERİM"
Faciayla ilgili kritik belgeleri paylaştı
PİYASANIN EN UCUZU OLACAK!
PİYASANIN EN UCUZU OLACAK!
Togg'un yeni modeli görücüye çıktı
KAPTANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
KAPTANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Facianın bir numaralı ismi kendini böyle savundu
ANNENİN YÜREK YAKAN FERYADI!
ANNENİN YÜREK YAKAN FERYADI!
"Kızım 'gondol gibi' dedi, ellerimden kayıp gitti"
PAKİSTAN DUYURDU
PAKİSTAN DUYURDU
'Mekke Anlaşması'na 6-7 ülke daha katılmak istiyor'
10 YILLIK OYUN BOZULDU
10 YILLIK OYUN BOZULDU
Kaza yapanın telefonu anında çalıyordu...
'TEK BAŞINA TEHLİKE'
'TEK BAŞINA TEHLİKE'
Eski takım arkadaşı, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
ARABASI 'BEYAZ EŞYA' ÇIKTI!
ARABASI 'BEYAZ EŞYA' ÇIKTI!
Hak mahrumiyeti sorgulayan sürücü skandalı öğrendi
'SİYASETİN ZAMANI DEĞİL'
'SİYASETİN ZAMANI DEĞİL'
Rumlar insanlığını unutunca İngiliz vekil isyan etti!
ASLAN'A BİR YILDIZ DAHA
ASLAN'A BİR YILDIZ DAHA
Real Madrid' "tamam" derse 2'sinden biri gidecek
MİLLİ ANTRENÖR ÖLDÜRÜLDÜ
MİLLİ ANTRENÖR ÖLDÜRÜLDÜ
Spor salonunda korkunç cinayet!
SONRASI DAHA DA İLGİNÇ
SONRASI DAHA DA İLGİNÇ
İzleyenler inanamıyor! Otobüse çarpıp içeri uçtu
'GÖÇ KRİZİNE NEDEN OLDULAR'
'GÖÇ KRİZİNE NEDEN OLDULAR'
İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail fitnesine işaret etti
FİYATLAR 3,5 YILIN ZİRVESİNDE
FİYATLAR 3,5 YILIN ZİRVESİNDE
Avrupa'da doğal gaz alarmı! Bu kış zor geçecek
TAKIMININ BORCUNU KAPATTI
TAKIMININ BORCUNU KAPATTI
İki milyon euro ödedi, transfer yasağını kaldırdı
SAÇINI KAZITAN BİLE KAÇAMIYOR!
SAÇINI KAZITAN BİLE KAÇAMIYOR!
Birçok ünlüye burada uyuşturucu testi yapılmıştı
ACİLE GİRİP ÇÖMELDİ...
ACİLE GİRİP ÇÖMELDİ...
16 yaşındaki çocuk tuvalette doğurduğu bebeği çöpe attı
40 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR!
40 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR!
9 yıl önce yazıldığı kurs hayatını değiştirdi!
LİMANDA ÇARESİZ BEKLEYİŞ!
LİMANDA ÇARESİZ BEKLEYİŞ!
Faciaya rağmen geçmek zorundalar
ÖZÇALIŞKAN'DAN İLK AÇIKLAMA
ÖZÇALIŞKAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Gizli kamera skandalında dikkat çeken iddia!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Hakimi
Hakimi "hedef sen olursun" diye tehdit eden şüpheli tutuklandı
Kaydet
İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'ın yıldızı için yeni hamle
İtalyanlar duyurdu: G.Saraylı yıldız için yeni hamle
Kaydet
Gülistan Doku soruşturmasında balık adam tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında balık adam tutuklandı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.