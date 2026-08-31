Netflix’in sevilen polisiye ve gerilim yapımlarından Mezarlık 3. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Başrollerini Birce Akalay ve Olgun Toker’in paylaştığı yapımın yeni sezonu 28 Ağustos 2026'da Netflix’te yayınlandı. Üçüncü sezonun ardından dizinin takipçileri bu kez “Mezarlık 4. sezon gelecek mi?” sorusunu gündeme taşıdı.

Yeni sezonda Birce Akalay'ın canlandırdığı Başkomiser Önem Özülkü ile Olgun Toker'in oynadığı Komiser Serdar Ata başta olmak üzere ekip yeniden bir araya geldi. Sezonun merkezinde kadınlara gönderilen gizemli kutular ve bu kutuların arkasındaki gerçeği ortaya çıkarma mücadelesi işleniyor. Peki, Mezarlık 4. sezon gelecek mi?

MEZARLIK 4. SEZON GELECEK Mİ?

Mezarlık 4. sezon için resmi bir tarih veya çekimlerin başlayacağına dair bir açıklama paylaşılmadı.

Yeni yayınlanan Mezarlık 3. sezon 8. bölümde hikayenin merak uyandırıcı şekilde son bulması yeni sezonun gelme ihtimalinin kapılarını araladı. İzleyenler 4. sezon için heyecanla beklerken henüz yapımdan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Mezarlık 4. sezon gelecek mi? Yeni sezon tarihi için meraklı bekleyiş başladı

MEZARLIK 3. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Mezarlık dizisinin üçüncü sezonu 8 bölümden oluşuyor. İlk sezon 17 Haziran 2022 tarihinde 4 bölüm olarak ekranlara gelmişti. İkinci sezon ise 27 Şubat 2025 tarihinde izleyiciyle buluşarak 8 bölüm olarak yayınlanmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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