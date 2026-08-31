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Gülistan Doku soruşturmasında balık adam tutuklandı

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Gülistan Doku soruşturmasında balık adam tutuklandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasının 5’inci dalga operasyonunda gözaltına alınan balık adam Gürkan Gürdal tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında Alaattin Kocamemik ve Vahit İlgör hakkında verilen adli kontrol kararlarına ise Başsavcılık itiraz etti.

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Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın 5’inci dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınan balık adam Gürkan Gürdal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan Gürdal’ın tutuklanmasına karar verildi.

Gülistan Doku
Başlık ResmiGülistan Doku

İKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROLE İTİRAZ

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alaattin Kocamemik ve Vahit İlgör hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, iki şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararlarına itiraz etti.

Böylece soruşturmanın 5’inci dalga operasyonunda gözaltına alınan isimlere ilişkin adli süreç devam ederken, Başsavcılığın Kocamemik ve İlgör hakkında daha ağır bir tedbir uygulanması talebiyle itirazda bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLEREK SÜRÜYOR

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında son dönemde yeni deliller ve ifadeler doğrultusunda peş peşe operasyonlar gerçekleştirilmişti.

5’inci dalga operasyonunda da özellikle arama çalışmalarında görev alan balık adamların ve sürece ilişkin kayıtların mercek altına alındığı öğrenildi.

Gürkan Gürdal’ın tutuklanmasıyla dosyadaki adli sürece yeni bir aşama eklenirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

BAKMADAN GEÇME
Gülistan Doku soruşturmasında 5
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Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga operasyon: 10 gözaltı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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