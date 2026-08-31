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Spor

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'ın yıldızı için yeni hamle

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Yaz transefr döneminde Galatasaray'a veda edeceği haberleriyle adından söz ettiren Lucas Torreira için 2021-2022 sezonunda top koşturduğu Fiorentina'nın yeniden harekete geçtiği iddia edildi.

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Lucas Torreira, 5'inci sezonunu geçirdiği Galatasaray'dan ayrılacağına dair haberlerle gündem olmaya devam ediyor. 30 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun transferi için yeniden Fiorentina ihtimali konuşuluyor.

İTALYA'YA DÖNMEYE HAZIR

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Torreira'nın, Fiorentina'ya transferi konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor. Serie A kulübünün, Floransa'yı çok seven ve İtalya'ya dönmeye hazır olduğunu söyleyen deneyimli oyuncuyu unutmadığı ve imza için girişimlerde bulunduğu aktarıldı.

Fiorentina'da 2021-2022'de kiralık olarak görev yapan Lucas Torreira, 4 yıldır forma giydiği Galatasaray'da 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Başlık ResmiFiorentina'da 2021-2022'de kiralık olarak görev yapan Lucas Torreira, 4 yıldır forma giydiği Galatasaray'da 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

SATIN ALMA OPİSYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ

Galatasaray'la 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Torreira'nın, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transferinin tamamlanabileceği belirtildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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