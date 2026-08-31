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KKTC'deki feribot neden battı? Bakan Arıklı belgeleri paylaştı: "Gerekirse istifa ederim"

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KKTC'de 18 kişinin kayıp olduğu gemi faciasının ardından gözler batış nedenine çevrildi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, geminin kaptanlık, klas ve uygunluk belgelerini kamuoyuyla paylaşarak iddialara cevap verdi. Arıklı, kazanın nedeninin teknik inceleme ve soruşturmayla ortaya çıkacağını belirtirken, "Gerekirse istifa ederim ama olayın ilk anından itibaren birilerini dövmeye çalışmak etik anlayıştan uzak. Biraz sabırlı olun. Kara kutu bulunduktan sonra bunun siyasi sorumluluğu neyse, ben dair herkes üstlenir” diye konuştu.

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Girne-Taşucu seferini yapmak üzere Girne Limanı'ndan ayrılan feribot dün Girne açıklarında alabora oldu. Facianın ardından kazanın nedenine ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelirken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, soruşturma tamamlanmadan herhangi bir neden konusunda kesin hüküm verilmeyeceğini söyledi.

Geminin baş bölümünden su aldığı ve kısa süre içerisinde ciddi şekilde su almaya başladıktan sonra alabora olduğu yönündeki bilgilerin bulunduğunu aktaran Arıklı, kazanın kesin nedeninin teknik incelemeler sonucunda ortaya çıkacağını belirtti.

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TEKNİK ARIZADAN İNSAN HATASINA TÜM İHTİMALLER MASADA

Kazayla ilgili incelemede çok sayıda ihtimal değerlendiriliyor. Arıklı, teknik arıza, yapısal problem, stabilite sorunu, yük veya balast kaynaklı problemler, insan hatası ve deniz koşullarının yanı sıra başka bir gemi veya cisimle temas ihtimalinin de araştırıldığını açıkladı.

Bakan Arıklı, devletin görevinin herhangi bir kişiyi peşinen suçlamak ya da korumak değil, kazanın gerçek nedenini tüm yönleriyle ortaya çıkarmak olduğunu vurguladı.

KKTC'deki feribot neden battı? Bakan Arıklı belgeleri paylaştı: "Gerekirse istifa ederim"
Başlık ResmiKKTC'deki feribot neden battı? Bakan Arıklı belgeleri paylaştı: "Gerekirse istifa ederim"

GEMİNİN BELGELERİ PAYLAŞILDI

Kazanın ardından geminin gerekli izin ve belgelere sahip olup olmadığı da tartışma konusu oldu. Arıklı, Filo Jet'in denize elverişlilik belgesi, klas kayıtları ve kaptanın ehliyetinin bulunduğunu açıkladı.

Bakan tarafından paylaşılan belgeler arasında Klas Sertifikası, Kaptan Uygunluk Sertifikası ve Kaptan Sertifikası da yer aldı.

Arıklı ayrıca geminin yüzde 60 kapasiteyle sefere çıktığını ve gemide tüm yolculara yetecek sayıda can yeleği bulunduğunu söyledi. Geminin Yüksek Hızlı Tekne İşletme İzni ile diğer ilgili belgelerinin de mevcut olduğu belirtildi.

KKTC'deki feribot neden battı? Bakan Arıklı belgeleri paylaştı: "Gerekirse istifa ederim"
Başlık ResmiKKTC'deki feribot neden battı? Bakan Arıklı belgeleri paylaştı: "Gerekirse istifa ederim"

DENETİMLER DE MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında yalnızca geminin teknik durumu değil, sefer öncesindeki denetim süreci de ayrıntılı şekilde inceleniyor.

Geminin son teknik muayeneleri, yükleme ve ağırlık dağılımı, stabilite hesapları, balast durumu, limandan çıkış işlemleri ve ilgili kurumlar tarafından yapılan denetimler tek tek araştırılıyor.

Arıklı, herhangi bir kamu görevlisinin, kurumun veya özel şirketin görevini ihmal ettiğinin belirlenmesi halinde gereğinin yapılacağını söyledi. “Hiç kimse makamına, görevine veya konumuna bakılmaksızın soruşturmanın dışında tutulmayacak” mesajı verdi.

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Girne açıklarında yolcu gemisi faciası: Geminin alabora olduğu anlar kamerada
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Girne açıklarında yolcu gemisi faciası: Geminin alabora olduğu anlar kamerada

GEMİNİN “KARAKUTUSU” İÇİN KAYITLAR İNCELENİYOR

Kazanın nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmak için gemiye ait elektronik ve teknik kayıtlar da incelemeye alındı. Bu kapsamda AIS ve GPS kayıtları, radar verileri, VHF telsiz görüşmeleri, gemi içi kamera görüntüleri, makine ve alarm kayıtları değerlendiriliyor.

Bunun yanı sıra bakım ve klas belgeleri, yükleme ve yolcu kayıtları ile olay sırasındaki meteorolojik veriler de soruşturma kapsamında inceleniyor.

Arıklı, gerekli görülmesi halinde Türkiye'den ve uluslararası denizcilik kuruluşlarından bağımsız uzmanların da çalışmalara dahil edilebileceğini belirtti.

Geminin kaptanı
Başlık ResmiGeminin kaptanı

BATIK 500 METREDEN DAHA DERİNDE

Filo Jet'in 500 metrenin üzerindeki bir derinlikte bulunduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle batığın incelenmesinin teknik açıdan zorlu olacağı belirtiliyor.

Arıklı, uzaktan kumandalı sualtı araçları ve sonar sistemleri kullanılarak batığın incelenmesinin planlandığını açıkladı. Özellikle geminin hangi bölümden ve nasıl su aldığı sorusunun yanıtlanmasının kazanın nedenini ortaya çıkarmada kritik önem taşıdığı belirtildi.

KKTC'deki feribot neden battı? Bakan Arıklı belgeleri paylaştı: "Gerekirse istifa ederim"
Başlık ResmiKKTC'deki feribot neden battı? Bakan Arıklı belgeleri paylaştı: "Gerekirse istifa ederim"

SADECE BATIŞ NEDENİ DEĞİL, TAHLİYE DE ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma, geminin neden alabora olduğuyla sınırlı tutulmayacak. Geminin su almaya başladığı sırada alarm sisteminin çalışıp çalışmadığı, yolcuların zamanında bilgilendirilip bilgilendirilmediği, can yeleklerinin yeterli olup olmadığı ve tahliye prosedürünün doğru uygulanıp uygulanmadığı da araştırılacak.

Alabora olan gemi Filo Denizcilik'e aitti.
Başlık ResmiAlabora olan gemi Filo Denizcilik'e aitti.

Mürettebatın görevlerini yerine getirip getirmediği, ilk ihbarın ne zaman yapıldığı ve kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşma süresi de inceleme kapsamında bulunuyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı
Başlık ResmiBayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı

“SİYASİ SORUMLULUĞUMUN FARKINDAYIM”

Bakan Arıklı, facianın ardından tartışılan siyasi sorumluluk konusunda da açıklamalarda bulundu. Ulaştırma Bakanı olarak denizcilik ve ulaştırma sisteminin güvenliğinden siyasi sorumluluğunun farkında olduğunu belirtti.

Ancak siyasi sorumluluk ile kazanın nedeni henüz belirlenmeden bir kişi veya kurumu suçlamanın aynı şey olmadığını ifade eden Arıklı, soruşturma tamamlanmadan herhangi bir kişi ya da kurum hakkında hüküm vermeyeceğini söyledi.

Arıklı, bakanlığının veya bağlı kurumların açık bir ihmali ya da kusuru tespit edilmesi halinde gereğini yapacağını belirterek, “Kamu görevi makamı koruma makamı değildir; hesap verme makamıdır” mesajını verdi.

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Girne’de feribot faciasında 2’nci gün! Kayıp 18 kişi aranıyor
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KAYIP SAYISI 18 OLARAK AÇIKLANDI

Arıklı, Girne açıklarındaki faciada kayıp olarak aranan kişi sayısının 18 olduğunu ve bu sayının artmasının mümkün olmadığını açıkladı.

Arama-kurtarma çalışmalarının tüm imkanlarla sürdürüldüğünü belirten Arıklı, KKTC Sahil Güvenlik unsurlarının yanı sıra helikopterler ve bölgedeki sivil gemilerin çalışmalara katıldığını söyledi. Türkiye'nin de olayın ilk anından itibaren KKTC'nin yanında olduğunu belirten Arıklı, Türk Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının da arama-kurtarma çalışmalarına destek verdiğini ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı
Başlık ResmiBayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı

“GEREKİRSE İSTİFA EDERİM”

Öte yandan, KKTC kanalı BRT'ye konuşan Arıklı, “Gerekirse istifa ederim ama olayın ilk anından itibaren birilerini dövmeye çalışmak etik anlayıştan uzak… Biraz sabırlı olun. Kara kutu bulunduktan sonra bunun siyasi sorumluluğu neyse, ben dair herkes üstlenir” diye konuştu.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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