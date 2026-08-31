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AÖF yaz okulu sınav sonuçları ekranı: Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı

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AÖF yaz okulu sınav sonuçları ekranı: Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı
Fotoğraf Başlığı AÖF yaz okulu sınav sonuçları ekranı: Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Yaz Okulu sınavlarının ardından öğrencilerin beklediği sonuç duyurusu geldi. Sınava katılan adaylar, AÖF yaz okulu sınav sonuçlarını görüntülemek için sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı ve sonuçların nasıl öğrenileceğine ilişkin detaylar gündeme geldi.

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Anadolu Üniversitesi AÖF Yaz Okulu sınavlarına katılan öğrencilerin sonuç bekleyişi sona erdi. Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan duyurunun ardından adaylar, sınav puanlarını ve başarı durumlarını kontrol etmeye başladı.

ANADOLU ÜNİVERTESİ AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Yaz Okulu sınav sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. Sınava katılan öğrenciler, sonuçlarını AÖS Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

AÖF yaz okulu sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrencilerin AÖS Öğrenci Otomasyonu adresine giriş yapması gerekiyor. Sisteme girişin ardından sınav sonuçları bölümünden Yaz Okulu sınavına ait puan ve sonuç bilgileri kontrol edilebiliyor.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Editör : İREM ÖZCAN
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