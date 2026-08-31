Beşiktaş-Çorum FK maçının VAR'ı açıklandı

Süper Lig'in 3'üncü haftasında bugün saat 21.30'da oynanacak Beşiktaş-Çorum FK maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında Beşiktaş ile Çorum FK, bugün saat 21.30'da Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakada Çağdaş Altay düdük çalacak.

Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi Yiğit Arslan olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Richard Martens oturacak. Murat Altan da AVAR'da görev yapacak.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası