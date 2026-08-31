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Esra Erol bugün var mı, ne zaman başlayacak? Yeni sezon için bekleyiş sona erdi!

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Esra Erol bugün var mı, ne zaman başlayacak? Yeni sezon için bekleyiş sona erdi!
Fotoğraf Başlığı Esra Erol bugün var mı, ne zaman başlayacak?

Televizyon ekranlarında gündüz kuşağı programlarının yeni sezon heyecanı başladı. Yaz döneminin ardından izleyiciler Esra Erol bugün var mı, ne zaman başlayacak sorgularken Esra Erol’da için yayın tarihi belli oldu.

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ATV tarafından yapılan duyuruyla beraber Esra Erol yeni sezon bölümüyle ekranlara dönüyor. Milyonlarca izleyicinin takip ettiği programın yanı sıra Müge Anlı ile Tatlı Sert de aynı gün yeni sezonuna başlıyor. Peki, Esra Erol bugün var mı, ne zaman başlayacak?

ESRA EROL BUGÜN VAR MI?

Esra Erol bugün 31 Ağustos Pazartesi günü yayınlanacak. ATV'nin yeni sezon program tanıtımında Esra Erol’da için yayın tarihi 31 Ağustos Pazartesi olarak duyuruldu. Yaz sezonunun ardından yeniden izleyicilerin karşısına çıkacak olan program, yeni yayın dönemine bugün başlayacak.

Esra Erol bugün var mı, ne zaman başlayacak? Yeni sezon için bekleyiş sona erdi!
Başlık ResmiEsra Erol bugün var mı, ne zaman başlayacak? Yeni sezon için bekleyiş sona erdi!

ESRA EROL’DA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Esra Erol’da programı saat 16.00'da ATV ekranlarında başlayacak. ATV'nin gündüz kuşağındaki yeni sezon programları kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert saat 10.00'da izleyiciyle buluşurken, Esra Erol’da ise öğleden sonra ekrana gelecek.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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