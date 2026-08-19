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Esra Erol'da yeni sezon yayın tarihi belli oldu! Esra Erol ne zaman başlıyor, yeni sezon hangi gün?

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Esra Erol'da yeni sezon yayın tarihi belli oldu! Esra Erol ne zaman başlıyor, yeni sezon hangi gün?
Fotoğraf Başlığı Esra Erol ne zaman başlıyor, yeni sezon hangi gün?

Esra Erol'un yeni sezon tarihi, gündüz kuşağı programının takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Yaz sezonunun ardından ekranlara dönecek olan Esra Erol, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken ''Esra Erol ne zaman başlıyor, yeni sezon hangi gün?'' sorusu gündemde yer buldu. İşte Esra Erol'da yeni sezon tarihi...

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Esra Erol'da yeni sezon tarihi ATV tarafından izleyenler ile paylaşıldı. Esra Erol yeni sezonda ailevi sorunlar ve kayıp vakaları başta olmak üzere birçok konuyu ele alacak. Ailelerin yeniden bir araya gelmesine ve yaşanan sorunların çözülmesine yardımcı olacak program, yeni sezonda da çözüm arayan kişilere destek olmaya devam edecek. Peki, Esra Erol ne zaman başlıyor, yeni sezon hangi gün?

Esra Erolda yeni sezon yayın tarihi belli oldu! Esra Erol ne zaman başlıyor, yeni sezon hangi gün?
Başlık ResmiEsra Erolda yeni sezon yayın tarihi belli oldu! Esra Erol ne zaman başlıyor, yeni sezon hangi gün?

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esra Erol'da programının yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu. ATV tarafından yapılan açıklamaya göre program 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü yeni sezon yayınlarına başlayacak. Programın yayın saati ise 16.00 olacak.

Esra Erolda yeni sezon yayın tarihi belli oldu! Esra Erol ne zaman başlıyor, yeni sezon hangi gün?
Başlık ResmiEsra Erolda yeni sezon yayın tarihi belli oldu! Esra Erol ne zaman başlıyor, yeni sezon hangi gün?

ESRA EROL'DA YENİ SEZON HANGİ GÜN?

Esra Erol'un yeni sezonu 31 Ağustos Pazartesi günü ekranlara gelecek. Hafta içi her gün saat 16.00'da izleyenlerle buluşacak olan program için geri sayım başladı.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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