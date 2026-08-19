Rusya'da akaryakıt krizi kontrolden çıktı: İstasyonların yüzde 72'sinde benzin bitti, plaka kotası geri geldi!

KRİZİN ARKA PLANINDA NE VAR?

Sektör analizlerine ve uzman değerlendirmelerine göre, Ukrayna'nın Nisan ayından bu yana Rusya ve Kırım'daki petrol altyapılarına düzenlediği 40'tan fazla İHA saldırısı, ülkenin petrol arıtma kapasitesinin yaklaşık üçte birini devre dışı bıraktı.

İç pazardaki benzin üretiminin mevsimsel ortalama tüketimin yüzde 65’ine kadar gerilemesi ve ham petrol arıtma hacimlerinin son 20 yılın en düşük seviyelerine düşmesi, hasat dönemindeki tarım sektörünü ve lojistik ağlarını da ciddi şekilde tehdit ediyor.