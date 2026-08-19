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Dünya

Rusya'da akaryakıt krizi kontrolden çıktı: İstasyonların yüzde 72'sinde benzin bitti, plaka kotası geri geldi!

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Rusya'da akaryakıt krizi kontrolden çıktı: İstasyonların yüzde 72'sinde benzin bitti, plaka kotası geri geldi!

Rusya'da yaz başında hafifleyen akaryakıt krizinde ikinci dalga yaşanıyor. Ukrayna'nın petrol rafinerilerini hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırıları, artan yaz talebi ve lojistik aksamalar nedeniyle ülke genelinde benzin ve dizel krizi derinleşti.

Moskova dahil birçok bölgede uzun kuyruklar oluşurken, eyaletlerde plakaya göre satış ve araç başı litre kısıtlamaları geri getirildi.
 

Rusya'da akaryakıt krizi kontrolden çıktı: İstasyonların yüzde 72'sinde benzin bitti, plaka kotası geri geldi!

Sürücülerden gelen anlık verileri analiz eden "GdeBENZ" platformunun derlediği verilere göre, 16 Ağustos itibarıyla ülke genelinde benzin veya dizel satışı yapabilen istasyonların oranı bir haftada yüzde 41'den yüzde 28,1'e geriledi. Akaryakıt krizinin özellikle ülkenin güneyi, Volga bölgesi ve merkezi eyaletlerde yoğunlaştığı görüldü.

Rusya'da akaryakıt krizi kontrolden çıktı: İstasyonların yüzde 72'sinde benzin bitti, plaka kotası geri geldi!

BÖLGELERDE KATİ KISITLAMALAR VE PLAKA KOTASI

Moskova yönetimi ve bölgesel yetkililer, iç piyasadaki arz açığını kapatmak amacıyla kısıtlayıcı tedbirleri yeniden devreye soktu:

Araç plakalarının son rakamına göre tek ve çift günlerde yakıt alımı uygulamasına geçildi. Araç başına satılan benzin miktarı 30 litreyle sınırlandırıldı.
 

Rusya'da akaryakıt krizi kontrolden çıktı: İstasyonların yüzde 72'sinde benzin bitti, plaka kotası geri geldi!

Anapa'da faaliyet gösteren 25 istasyonun 11'i yakıtı yalnızca özel hizmet araçlarına ve özel yakıt kartı bulunanlara verirken, Novorossiysk'te 28 istasyondan sadece 5'inde standart benzin (AI-92) bulunabiliyor.

Sivastopol’da QR kod sistemiyle araç başına 20 litre sınırı uygulanırken, Altay Cumhuriyeti’nde sürücülerin günde bir defadan fazla yakıt almasını engelleyen kota devam ediyor.

Rusya'da akaryakıt krizi kontrolden çıktı: İstasyonların yüzde 72'sinde benzin bitti, plaka kotası geri geldi!

MİKRO KRİZDEN KAÇIŞ ARAYIŞI: İTHALAT VE DÜŞÜK KALİTELİ BENZİN

Rusya Federal Rekabet Servisi (FAS), fiyatlandırma ihlalleri ve karaborsa satışlara karşı soruşturmaları yoğunlaştırarak yılbaşından bu yana 41 soruşturma açtı ve 68 uyarı yayımladı.

Rusya'da akaryakıt krizi kontrolden çıktı: İstasyonların yüzde 72'sinde benzin bitti, plaka kotası geri geldi!

Rusya hükümeti ise iç piyasadaki sıkıntıyı hafifletmek adına şu adımları attı:

Benzin ihracatına yönelik geçici yasak 31 Ocak 2027’ye kadar uzatıldı.

Öte yandan Rusya, iç piyasayı beslemek için geleneksel tedarikçileri Belarus ve Kazakistan’ın yanı sıra Hindistan ve Fas’tan benzin ithal etmeye başladı.

Rusya'da akaryakıt krizi kontrolden çıktı: İstasyonların yüzde 72'sinde benzin bitti, plaka kotası geri geldi!

ÇEVRE STANDARTLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Normal şartlarda yasak olan ve yüksek kükürt içeren Euro-2, Euro-3 ve Euro-4 sınıfı düşük kaliteli benzinlerin üretimine, ithalatına ve iç piyasada satışına geçici izin verildi.
 

Rusya'da akaryakıt krizi kontrolden çıktı: İstasyonların yüzde 72'sinde benzin bitti, plaka kotası geri geldi!

KRİZİN ARKA PLANINDA NE VAR?

Sektör analizlerine ve uzman değerlendirmelerine göre, Ukrayna'nın Nisan ayından bu yana Rusya ve Kırım'daki petrol altyapılarına düzenlediği 40'tan fazla İHA saldırısı, ülkenin petrol arıtma kapasitesinin yaklaşık üçte birini devre dışı bıraktı.

İç pazardaki benzin üretiminin mevsimsel ortalama tüketimin yüzde 65’ine kadar gerilemesi ve ham petrol arıtma hacimlerinin son 20 yılın en düşük seviyelerine düşmesi, hasat dönemindeki tarım sektörünü ve lojistik ağlarını da ciddi şekilde tehdit ediyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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