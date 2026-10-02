A Milli Takım'da Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz şoku
A Milli Takım'da Belçika maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, İtalya maçında forma giyemeyecek.
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.
Karşılaşmadan yenik ayrılarak puansız kalan Türkiye'de Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz şoku yaşandı.
Belçika karşılaşmasının ikinci devresinde sarı kart gören Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, İtalya karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
Her iki futbolcu da 5 Ekim Pazartesi günü İtalya'da oynanan Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında kadroda yer alamayacak.
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