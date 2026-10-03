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İSTANBUL B. B. BŞK. SATIN ALMA DAİRE BŞK. İHALE İŞLERİ ŞUBE

Yayın Tarihi: 03.10.2026
İLAN

DÜZELTME İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

OKUL ONARIMI YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası (İKN):2026/1721085
1- İdarenin
1.1. Adı:İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SPOR TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi:İBB Lojistik Destek Merkezi Akşemsettin Mah, Akşemsettin Bulvarı D:No:138, 34070 Eyüpsultan/İSTANBUL
1.3. Telefon numarası:02126008700
1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı:24.09.2026 - 5706
2.2. Gazetenin ve İnternet haber sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise):Hürses - 25.09.2026
www.turkiyegazetesi.com.tr – 25.09.2026
3- Düzeltilen [madde/maddeler ]

İhale ilanın 3.4 ve 3.5 maddeleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 50 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

#ilangovtr Basın No: ILN02561481

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