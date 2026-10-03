İSTANBUL B. B. BŞK. SATIN ALMA DAİRE BŞK. İHALE İŞLERİ ŞUBE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

OKUL ONARIMI YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1721085 1- İdarenin 1.1. Adı : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SPOR TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : İBB Lojistik Destek Merkezi Akşemsettin Mah, Akşemsettin Bulvarı D:No:138, 34070 Eyüpsultan/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02126008700 1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı 2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 24.09.2026 - 5706 2.2. Gazetenin ve İnternet haber sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Hürses - 25.09.2026

www.turkiyegazetesi.com.tr – 25.09.2026 3- Düzeltilen [madde/maddeler ]

İhale ilanın 3.4 ve 3.5 maddeleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür.

3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 50 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

